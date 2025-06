Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes

EE.UU. El Mundial de Clubes definió la totalidad de los equipos que serán protagonistas de la recta final del campeonato y que, además, se aseguraron un cheque de 7.5 millones de dólares por avanzar a octavos de final.

El primer cruce de octavos de final del torneo internacional reunirá a dos equipos brasileños, Palmeiras y Botafogo, el sábado 28 de junio a las 13 (horario de Argentina), en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Este enfrentamiento marca el inicio de la fase de eliminación directa.

El Verdao llegó a esta instancia tras asegurarse el primer puesto del Grupo A, gracias a un empate agónico frente a Inter Miami en la última jornada de la fase de grupos. Por su parte, el Fogao logró el segundo lugar en la Zona B, quedando por detrás del París Saint Germain pero superando al Atlético de Madrid, a quien le arrebató el boleto a octavos en una definición ajustada.

El mismo sábado, en el segundo turno, se disputará otro encuentro de alto voltaje. Desde las 17, el Benfica de Portugal se medirá con el Chelsea de Inglaterra en el Bank of America Stadium de Charlotte. El conjunto portugués, que le arrebató la cima del Grupo C al Bayern Múnich, se enfrentará a los Blues que debieron batallar hasta la última jornada con el Espérance de Túnez para clasificar como segundos.

La acción continuará el domingo 29 de junio, cuando se produzca uno de los duelos más esperados del torneo. A partir de las 13, el PSG de Francia, dirigido por Luis Enrique y clasificado como líder del Grupo B, se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, que avanzó como segundo del Grupo A bajo la conducción de Javier Mascherano. El partido se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y ha generado gran expectativa porque será la primera vez que la Pulga juegue contra un ex equipo.

En el segundo turno del domingo, desde las 17, el Flamengo de Brasil, que finalizó como puntero del Grupo D, se medirá con el Bayern Múnich de Alemania en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo alemán, tras una derrota ante Benfica, perdió la cima de su grupo y ahora deberá enfrentar al combinado brasileño que mostró fortaleza en su zona.

Además, la derrota de River Plate de Argentina ante el Inter de Milán le permitió al equipo italiano clasificarse como líder del Grupo E, seguido por el Monterrey de México, que goleó a Urawa Red Diamonds. Previamente se había definido el Grupo F con Borussia Dortmund de Alemania y Fluminense de Brasil como clasificados.

El Flu, segundo tras su empate ante Mamelodi Sundowns, se encontrará con el Inter de Milán este lunes 30 de junio desde las 16 (de Argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte. Mientras que el Borussia Dortmund de Alemania, ganador de la zona, jugará contra Rayados de Monterrey en la última llave de octavos: el martes 1 de julio desde las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.