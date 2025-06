Messi y el Inter Miami enfrentan al poderoso PSG

EE.UU. PSG e Inter Miami se verán las caras este domingo desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium, en búsqueda del pase a los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro será televisado por D Sports y Danz.

Los europeos son los favoritos, no solo para pasar de ronda sino también para coronarse como campeones, mientras que el elenco de Lionel Messi logró el gran objetivo que era pasar de fase, pero ahora buscarán dar la sorpresa del torneo al eliminar al último campeón de la Champions. El vencedor de este duelo se medirá ante el ganador de Flamengo-Bayern Múnich.

Los parisinos obtuvieron el primer puesto del grupo B en la última fecha, dónde una derrota o empate los podía dejar afuera. Debido al triple empate con el Botafogo y el Atlético Madrid, los de la capital de Francia terminaron en la cima gracias a la diferencia de goles. El equipo de Luis Enrique venció por 2-0 a Seattle Sounders y ahora van en búsqueda de otro equipo estadounidense: el Inter Miami.

Mientras tanto, las Garzas hicieron historia con el empate ante el Palmeiras, y durante casi todo el partido estuvieron ganando lo que iba a implicar que finalicen primeros y se enfrenten ante el Botafogo. Si de Lionel Messi se trata, el referente de Las Garzas tendrá por primera vez en su carrera de concretar la famosa y denominada Ley del Ex, ya que nunca antes había enfrentado a un antiguo club en el que haya estado. No obstante, Messi no es el único que tiene un vínculo con el PSG, ya que Javier Mascherano tendrá un duelo ante su ex técnico del Barcelona.