Enorme triunfo de la selección argentina de vóley sobre Cuba

Serbia. La selección argentina de voleibol masculino logró una gran victoria por 3-2 ante Cuba en el último partido del Week 2 de la VNL, disputado en Belgrado, Serbia. El elenco albiceleste dirigido por Marcelo Méndez se metió en zona de clasificación a la fase final al imponerse por parciales de 23-25, 25-23, 25-21, 21-25 y 15-11, y con Germán Gómez como máximo anotador al sumar 22 puntos. Este resultado marca un cierre positivo para el equipo nacional antes de afrontar el tercer weekend, que se celebrará en la Región de Kanto, Japón, entre el 15 y el 20 de julio.

El enfrentamiento entre Argentina y Cuba se desarrolló en un ambiente de alta tensión y paridad desde el primer set. Ninguno de los dos equipos logró establecer una diferencia significativa en el marcador durante los primeros compases del partido. Por el lado argentino, Germán Gómez y Agustín Loser se destacaron como las opciones más veloces y efectivas en el ataque, mientras que la labor de Matías Sánchez en la distribución del juego resultó determinante para mantener la fluidez ofensiva. El desenlace del primer parcial se inclinó hacia el conjunto cubano, que aprovechó una acción favorable y un error en el saque de Luciano Palonsky para adjudicarse el set por 25-23.

El segundo set comenzó con Cuba imponiéndose 4-1, lo que obligó a la Selección argentina a reaccionar rápidamente. El equipo nacional mostró solidez en defensa y eficacia en los bloqueos, lo que le permitió igualar el tanteador. A medida que avanzaba el set, las intervenciones de Gómez y Nicolás Martínez, sumadas a un ace de Sánchez, permitieron que Argentina pasara al frente con un marcador de 14-10. El conjunto caribeño, que ya no disponía de tiempos de descanso, intentó recortar la diferencia, pero la defensa y el ataque argentinos mantuvieron la ventaja. La Selección cerró el segundo set por 25-23, igualando el partido y mostrando una notable capacidad de recuperación ante la adversidad.

En el tercer parcial, Argentina exhibió su mejor versión desde el inicio. El equipo tomó una rápida ventaja de 4-1, impulsado por saques potentes y bloqueos efectivos que consolidaron la confianza del grupo. El marcador se amplió a 14-9 y luego a 20-15, reflejando el dominio argentino en esta fase del encuentro. La Selección supo mantener la diferencia en el tanteador y capitalizar las oportunidades que le brindó el rival. Hacia el final del set, un ataque y un toque sutil de Palonsky sellaron el cierre a favor de Argentina por 25-21, lo que puso al equipo nacional en ventaja en el global.

El cuarto set presentó un giro en la dinámica del partido. Cuba ingresó con determinación y rápidamente se adelantó 6-1, mientras que los sudamericanos tuvieron dificultades para encontrar espacios en la defensa rival. No obstante, el equipo nacional logró recomponerse gracias a una serie de bloqueos de Martín Zerba y Loser, lo que permitió reducir la diferencia. A pesar de este esfuerzo, los errores en el saque por parte de Argentina y la agresividad del conjunto cubano permitieron que Cuba estirara la ventaja y se quedara con el set por 25-21. Este resultado llevó el partido a un tie break.

En el set definitivo, Cuba comenzó dominando el marcador 7-4, pero Argentina no se resignó y logró igualar gracias a una actitud agresiva en el ataque. Un saque preciso de Zerba, un ataque contundente de Palonsky y un error del equipo cubano permitieron que la Selección tomara la delantera 9-7. En los momentos decisivos, Gómez, Loser y Palonsky respondieron con eficacia en el ataque, llevando el marcador a 13-11. Finalmente, un bloqueo conjunto de Zerba y Manuel Vicentin desató el festejo argentino al cerrar el tie break por 15-11, asegurando la victoria en un partido de alto voltaje.

Así las cosas, Argentina completó una solvente segunda semana de competición en la VNL. Se impuso en sets corridos sobre Países Bajos en su primera presentación, tuvo un traspié al caer por 3-1 contra Irán y se repuso con victorias sobre Serbia y Cuba. De esta manera, el cuadro albiceleste encarará el último week, que se celebrará en la Región de Kanto, Japón, entre el 15 y el 20 de julio, ocupando el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Vale recordar que el formato de la VNL es una liga de 16 selecciones en la que se enfrentan todos contra todos, y los duelos se dividen en tres semanas con sedes de alrededor del mundo. Una vez finalizada la fase regular, los ocho mejores equipos de la tabla de clasificaciones sacarán su boleto a la Ronda Final. En la edición 2025, el epílogo del certamen tendrá lugar en Ningbo, China, donde se jugarán llaves a eliminación directa hasta definir al campeón de la VNL.