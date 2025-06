Histórico: Zeballos es campeón de Roland Garros en dobles junto a Granollers

Francia. Este sábado, el Court Philippe-Chatrier de París fue testigo de un nuevo hecho histórico para el tenis argentino en Roland Garros. Es que la experimentada pareja hispano-argentina conformada por Horacio Zeballos (ATP Dobles Nº 5) y Marcel Granollers (5º) se quedaron con su primer trofeo de Grand Slam, al vencer a la dupla británica de Joe Salisbury (8º) y Neal Skupski (8º), por 6-0 y 7-6 (5) y 7-5, en un partidazo. De este modo, Cebolla se sumó a la selecta lista de albicelestes que consiguieron un Major.

El duelo comenzó con un dominio total de los hispanos ante anglosajones y en solo 25 minutos cerraron el primer set con un 6-0 inapelable. Sólidos en el saque, en la red, desde el fondo y con una estrategia que dominó al dúo rival, Cebolla y Gato -como se lo conoce a Granollers- no dieron margen al quedarse con la primera chance de quiebre en cada uno de los tres games que rompieron el servicio.

Ya en el segundo parcial el trámite se emparejó y el amor propio de los ingleses niveló el tanteador. Con menos chances de rotura y con ambas duplas sólidas desde el servicio, la definición llegó en el tiebreak. Los anglosajones consiguieron la ventaja definitiva en el promedio de la definición y después de un error no forzado de Granollers quedaron 6-3 arriba, una ventaja indescontable. De esa manera, el encuentro fue al tercer y definitivo set.

La dinámica se mantuvo en la manga que minutos más tarde daría al dúo campeón del certamen de Los Mosqueteros. Tras un inicio errático con un quiebre por lado, Zeballos y Granollers corrieron peligro porque permitieron que sus rivales tuviesen tres puntos de quiebre en distintos games, pero se repusieron para llegar a la recta final del set con viento a favor: Skupski tuvo la responsabilidad, pero la tensión creció rápidamente para él porque tres errores no forzados lo obligaron a sacar 0-40. Salisbury dejó en la red una volea y decretó con otra falla el título de sus contrincantes.

Un punto que cambió el rumbo en este tercer set lo protagonizó el argentino cuando Granollers estaba al saque con el duelo 3-3 y el tanteador era contrario con un 15-40. Horacio llegó con lo justo y sacó un golpe magistral para acortar las distancias en un game que terminarían ganando.



En la historia grande del tenis

Los hispanohablantes, que supieron ser número uno del mundo el año pasado, acumulan un impresionante palmarés individual y como pareja. Granollers, de 39 años, ostenta 30 títulos ATP de dobles. Zeballos, de 40, suma 25 títulos ATP de dobles y la inolvidable hazaña de haber vencido a Rafael Nadal en una final de individuales sobre arcilla. Juntos, como pareja, disputaron este sábado su cuarta final de Grand Slam (US Open 2019, Wimbledon 2021 y 2023), y fue la primera vez que lograron imponerse después de tres derrotas. En este 2025, ya habían conquistado el Masters 1000 de Madrid y el ATP 250 de Bucarest.

El triunfo de Horacio Zeballos en esta final invita a repasar la historia de tenistas argentinos que disputaron finales de Grand Slam. En el singles masculino, Guillermo Vilas es el máximo referente, con sus cuatro títulos de Grand Slam, incluyendo Roland Garros en 1977. Le siguen otros grandes como Juan Martín del Potro, campeón del US Open en 2009, y Gastón Gaudio, quien levantó el trofeo en Roland Garros 2004. En dobles, figuras como Paola Suárez, campeona de ocho Grand Slams en dobles femenino junto a Virginia Ruano Pascual, y Gisela Dulko, ganadora del Abierto de Australia en dobles mixto, han dejado una huella imborrable.