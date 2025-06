Coco Gauff venció a Sabalenka y se consagró campeona en Roland Garros

Francia. Coco Gauff se llevó puesta a Aryna Sabalenka y se impuso por 6(5)-7(7), 6-2, 6-4 en la final y se consagró campeona en Roland Garros. La estadounidense número 2 del ranking WTA corrió del medio a la N°1 del mundo y levantó el segundo Grand Slam del año por primera vez en su carrera.

No solo es su primer Roland Garros, sino que también es el segundo Grand Slam que levanta, tras el US Open que ganó en 2023, una final que también le ganó a Sabalenka. Ahora, el historial es a favor de Coco por 6 contra 5 partidos ganados.

La tenista de 21 años rompió las barreras y se quedó con un partidazo. El primer set fue emocionante. Un tie break que forzó Coco después de igualar a la bielorrusa que llevaba tres games de distancia. Sin embargo, no lo pudo dar vuelta y Sabalenka se quedó con un 7(7)-6(5).

Sin embargo, el partido dio un giro a partir del segundo set. La flamante ganadora juntó fuerzas y lo ganó cómoda, sacando una amplia diferencia por 4-1, para después ganarlo con un contundente 6-2 y descolocar a la número 1 del ranking.

El tercero fue parejo y mantuvo en vilo al público espectante por celebrar un triunfo o esperar por el cuarto set. Sin embargo, la N°2 del mundo tuvo menos errores y fue lo que le terminó dando ventaja. La balanza se inclinó por el lado de Gauff que ganó por 6-4 y gritó obre la cancha de polvo de ladrillo, sorprendida por el gran triunfo que desterró a la líder.