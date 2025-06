La Selección Argentina volvió a entrenar, pensando en Colombia

Buenos Aires. Después de lo que fue el triunfo ante Chile por 1-0 y con el foco ya puesto en el partido del próximo martes ante Colombia en el Monumental, la Selección Argentina retomó los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Buenos Aires. Allí, los jugadores que no vieron acción o que tuvieron pocos minutos ante la Roja hicieron tareas livianas, mientras que la próxima práctica quedó pactada para el domingo, desde las 11 de la mañana.

El combinado nacional tuvo el viernes libre después del triunfo, por lo que la mañana del sábado marcó el retorno oficial a las prácticas. Allí, según informó AFA, se realizaron tareas de velocidad y coordinación con el balón para todo el plantel. Acto seguido, los titulares ante Chile realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que el resto de los futbolistas realizaron 40 minutos de fútbol formal.

Como detalle, el entrenador, Lionel Scaloni, decidió sumar Ian Subiabre, Maher Carrizo y Valentino Acuña, todos de la Sub-20, a la práctica de fútbol formal. Así, los pibes sumaron no sólo una jornada de importante roce para su crecimiento, sino que además compartieron cancha, aunque sea por un rato, con Lionel Messi.

Al margen de las prácticas, lo cierto es que Lionel Scaloni tendrá una tarea más sencilla a la hora de conformar el once para el partido del martes, dado que recuperará a varios jugadores que, ante Chile, purgaron sus suspensiones.

Si bien Nicolás Tagliafico fue amonestado ante Chile y, consecuentemente, será suspendido un partido, lo cierto es que Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández regresarán al equipo tras cumplir sus sanciones. De igual manera, Nico González, que fue expulsado ante Uruguay y no estuvo contra Chile, podrá decir presente ante Colombia.

En paralelo a esto, varios futbolistas siguen en capilla por ya tener una amarilla y deberán cuidarse si no quieren perderse un partido. A saber: Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.