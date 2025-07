El PSG aplastó al Real Madrid e irá por el título en el Mundial de Clubes

EE.UU. A pesar del excesivo calor que azotó al MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Real Madrid y el PSG afrontaron ayer un espectáculo cargado de vértigo, en la segunda semifinal del Mundial de Clubes.

La sociedad compuesta por Kylian Mbappe y Vinicius en la ofensiva del Merengue, junto a la amenaza constante de Gonzalo García parecían darle la autonomía del duelo a la Casa Blanca, pero la individualidad de Khvicha Kvaratskhelia, la visión de Vitinha y la velocidad de Ousmane Dembélé marcaron los argumentos de la superioridad parisina.

Las magníficas atajadas de Thibaut Courtois no alcanzaron para evitar los gritos del elenco de Luis Enrique. Es que los errores de Raúl Asencio y Antonio Rüdiger le permitieron a Fabián Ruiz y al extraordinario atacante con pasado en el Barcelona de celebrar de forma prematura dos goles que dejaron de rodillas a los intérpretes liderados por Xabi Alonso. Antes de los diez minutos, los de la capital francesa ya habían sacado una ventaja considerable.

A pesar de algunos intentos de reacción de Mbappé, el PSG transformó la victoria en goleada gracias a su Fútbol Total. La triangulación compuesta por Hakimi, Dembélé y Fabián Ruiz derivó en el tercer grito de la tarde. Un panorama que exponía las limitaciones de la Casa Blanca y la notable jerarquía de la propuesta planteada por el estratega asturiano.

Antes del descanso, el PSG tuvo más ocasiones para ampliar la diferencia a través de las intervenciones de Kvaratskhelia, João Neves y Dembélé; pero las sacrificadas respuestas de Courtois evitaron la catástrofe. De todos modos, al Real Madrid le quedaba un tiempo entero para seguir sufriendo ante el mejor quipo del planeta.

Lo llamativo fue que Xabi Alonso no realizó ninguna variante para el afrontar el complemento. Tras una paliza histórica, el entrenador decidió continuar con los mismos once que se arrastraron ante la jerarquía parisina. Y en una de las primeras acciones del segundo tiempo, Désiré Doué volvió a inflar la red, aunque su grito se vio ahogado a causa de una posición adelantada.

Al espectáculo le sobró el segundo tiempo. Los de Luis Enrique se encargaron de manejar el ritmo de un duelo que ya estaba liquidado con mucha antelación. En cambio, el Merengue se encargó de enviar a la cancha a Luka Modric y Dani Carvajal para que los experimentados referentes tengan el reconocimiento de su público. Una mirada similar a la que ocurrió con Éder Militão, el defensor brasileño que resolvió las serias dificultades que mostró la Casa Blanca en su última línea. De todos modos, sobre el final Gonçalo Ramos fue el encargado de sellar el último clavo en el ataúd español con un golazo, en el que los intérpretes se divirtieron como si sus rivales fueran sus sobrinos en las plazas.

El próximo domingo, en el mismo escenario, el PSG buscará la gloria frente al Chelsea, que en su compromiso eliminó al Fluminense. Al elenco liderado por Luis Enrique le resta un último escalón para llegar a la cima del mundo.