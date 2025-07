Tevez: “Vamos a buscar que Talleres sea protagonista”

Córdoba. El nuevo DT de Talleres luego de la abrupta salida de Diego Cocca, Carlos Tevez, dio ayer su primera conferencia de prensa en el club cordobés y aseguró que “vamos a buscar que Talleres sea protagonista de menor a mayor y pensamos en volver al ADN de aguerrido y molesto”.

La presentación se realizó en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli y además de Tevez, estuvieron el presidente del club, Andrés Fassi, y Miguel Cavatorta, director de comunicación.

“Ayer (por el martes), después del llamado de Andrés al mediodía, saqué pasaje a las 19 para estar hoy (por ayer) en el entrenamiento. Fíjate si no confío en este plantel como para dejar a mi mujer y mi hijo en las vacaciones”.

Pero el entusiasmado entrenador busca “tranquilidad” y dar “pasos cortos y firmes y estoy feliz porque estoy como en mi casa”. Respecto al plantel, dijo que “va a estar quien quiera estar”. “El escudo está por encima de cualquier nombre. El que quiera que se suba al barco y vamos a hacer que la gente se sienta identificada con este Talleres”, sostuvo.

Sin embargo, no opuso resistencia en el caso de que jugadores como Juan Carlos Portillo o Matías Galarza Fonda quieran salir. River mostró interés en ambos y hay negociaciones en curso, que Fassi no negó.

Más allá de la proximidad del encuentro con San Lorenzo, mañana en el Estadio Kempes en el arranque del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el nuevo entrenador resaltó que lo mejor es “adaptarse a los jugadores que uno tiene, sin hacer cosas que no tienen sentido”.