Con Tevez como DT, Talleres debuta con San Lorenzo en el Torneo Clausura

Córdoba. En el Mario Alberto Kempes, Talleres y San Lorenzo se medirán esta noche a partir de las 20 en el Mario Alberto Kempes por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. La T sufrió la inesperada renuncia de Diego Cocca (sin debutar), pero cerró la llegada de Carlos Tevez como nuevo DT en cuestión de horas para recibir al Ciclón, que viene de pasar por penales en Copa Argentina en el estreno de Damián Ayude y quiere pelear hasta el final como en el Apertura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Talleres tuvo una semana insólita: a tres días del debut en el Clausura y en zona de descenso, Diego Cocca renunció al cargo de entrenador. Según trascendió, su salida se debe a varios motivos, como la "falta de refuerzos y a un destrato desde la dirigencia para el cuerpo técnico". El DT, que firmó con la T a fines de mayo, contó por qué se fue sin haber dirigido sin un solo encuentro oficial. Sin embargo, horas más tarde, el club cordobés anunció la llegada de Carlos Tevez como su sucesor y debutará ante el Ciclón. Hasta el momento, no llegaron refuerzos, solo regresaron de sus respectivos préstamos Luis Angulo y Luis Sequeira. Además se fueron varios jugadores como Cristian Tarragona, Blas Riveros y Tomás Cardona. Por otro lado, hay varios más que se pueden ir, como Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, ambos buscados por River.

Tras la salida de Miguel Ángel Russo a Boca hace más de un mes, Damián Ayude tomó las riendas del primer equipo de San Lorenzo. Luego de unos días de preparación en Cardales y otros en Ciudad Deportiva, el ex DT de la Reserva dio inicio a su ciclo en el triunfo por penales ante Quilmes por los 16avos de final de Copa Argentina. Gastón Hernández y Jhohan Romaña, ausentes ante el Cervecero por molestias, entrenaron con el grupo y serían titulares. El club de Boedo aún no tiene refuerzos mientras que Iker Muniain (retiro), Malcom Braida (Boca), y Elian Irala (Shabab Al Ahli) se fueron del plantel. Nery Domínguez y Agustín Landstatter son baja para el duelo ante la T.