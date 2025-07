Leandro Paredes fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca

Buenos Aires. Leandro Paredes, que tras 12 años en el fútbol europeo, volvió ayer a su querido Boca Juniors. El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina fue presentado oficialmente en La Bombonera, ante miles y miles de hinchas, más de 40.000, que disfrutaron con su regreso al club.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, lo presentó ante la prensa. En pantalla, en sala de conferencia, una leyenda fue clara: "Bienvenido a tu casa, Leandro Paredes".

Una multitud, con socios y no socios, todos fanáticos de Boca, lo recibió con mucha alegría y esperanza. Paredes ya se sumó al plantel que es dirigido por Miguel Ángel Russo, con vistas al inminente Torneo Clausura y a la Copa Argentina. El DT acompañó al jugador en la conferencia, pero se quedó en un costado de la sala.

Paredes actuó en Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, PSG y Juventus en su paso por Europa. En tanto, en el Xeneize disputó 31 partidos entre 2010 y 2013, el último a fines de 2013, y levantó dos títulos, el de Primera División en 2011 y la Copa Argentina de 2011/2012. Con Argentina, el volante ganó el Mundial de Qatar 2022 y dos Copa América, en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. También conquistó la Finalíssima 2022, en Wembley.



“Es uno de los días más importantes de mi vida”

Paredes se mostró contento de volver al club de sus amores. "Las sensaciones son increíbles. Mis ganas y deseos eran siempre de volver. Me toca volver a una edad donde estoy muy bien. Estoy feliz, feliz de volver y espero cuanto antes poder dar una mano".

"Me daba miedo saber si vendría gente. Empecé a ver las imágenes y es tremendo. Esto es increíble, muchísimas gracias a los hinchas, que vinieron muchos a esta presentación. Estoy muy contento. En enero se habló que podía volver, se dijo mucho, pero lo importante es que ya estoy acá, soy jugador del club y mañana ya me entreno con el equipo. Nunca tuve miedo de que no pudiera darse este pase", explicó.

"La familia es lo más importante por lo que hoy estoy acá. Estoy muy agradecido a mis hijos y mi mujer, no quiero emocionarme (con voz entrecortada)... Hay que ir bien, paso a paso, para conseguir cosas con el club".

"Este es uno de los días más importantes de mi vida. Me fue bien, logré cosas importantes, y esta vuelta es hermosa. De chico uno soñaba con esto, jugar en clubes grandes y en la Selección Argentina, ganar títulos, todo se me dio muy bien. Ahora tengo que ponerme bien en lo físico, ya hablé con el técnico y los profes, por eso no puedo poner una fecha para jugar, veremos. Vengo de unas vacaciones y debo ponerme a punto".

"Me encantaría que Dybala venga a jugar a Boca, porque es un sueño para él, por la clase de persona que es, pero cada uno tiene su carrera y su vida. Si viene, será muy lindo".

Tras la conferencia, Paredes recibió la camiseta 5 de manos de Riquelme y posó ante los periodistas. Enseguida, salió a saludar a los simpatizantes a una Bombonera con muchísimo público, motivado por el retorno de un gran jugador del club. Fueron a darle la bienvenida y vivieron una jornada inolvidable. Entró con su esposa y sus tres hijos, incluido el bebé, ante una ovación, con fuegos artificiales y mucha pirotecnia.