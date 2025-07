Con gran expectativa, Di María regresará hoy al fútbol argentino

Rosario Central y Godoy Cruz se enfrentan por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro será en el Estadio Gigante de Arroyito, hoy desde las 16. El equipo rosarino, feliz por la llegada de Ángel Di María, quiere seguir en lo alto de la tabla general. Los mendocinos buscan sumar puntos de forma rápida para asegurarse una gran distancia con zona de descenso y buscar la clasificación a una copa internacional. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Los Canallas están con las ilusiones al máximo, no solo porque están punteros en la tabla general, sino porque el campeón del mundo Ángel Di María vuelve a su casa y Alejo Véliz jugará un año, a préstamo, en Arroyito. No obstante, los dirigidos por Holan buscan recuperarse de sus últimas dos derrotas: la eliminación en cuartos de final ante Huracán en el Apertura, y ante Unión en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mientras tanto, el Tomba quedó a las puertas de los playoffs del certamen anterior, pero realizó una gran fase de grupos en la Copa Sudamericana al finalizar como primero y clasificar directamente a los octavos de final. Dónde espera por el ganador de Atlético Bucaramanga y Atlético Mineiro. Pol Fernández vestirá, nuevamente, la camiseta del Bodeguero; pero no sería titular en el debut.