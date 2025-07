Sinner apabulló a Djokovic y jugará la final de Wimbledon con Alcaraz

Reino Unido. Jannik Sinner, el número uno del mundo, selló ayer su pase a la gran final de Wimbledon con una autoridad llamativa. El italiano se impuso en la semifinal ante Novak Djokovic, por un contundente 6-3, 6-3 y 6-4 en un partido que, si bien prometía una batalla épica, quedó marcado por los visibles problemas físicos del serbio. El líder del ranking de la ATP, con una concentración de hierro, ejecutó su plan a la perfección, sin dejarse intimidar por el escenario ni por el rival que tenía enfrente. El joven nacido en San Cándido se medirá el próximo domingo ante el bicampeón vigente Carlos Alcaraz en el duelo que decidirá al tenista que pose en el balcón del All England con el trofeo de la consagración.

Mientras el italiano exhibía la confianza propia de su ranking, Djokovic luchaba contra sus propias limitaciones, incapaz de competir a su máximo nivel debido a unas molestias en la cadera que hicieron mella en su movilidad y potencia. De esta manera, Sinner avanza con paso firme hacia el partido por el título, mientras que Nole vio frustrado su intento de seguir en carrera por su octava corona en el tercer Grand Slam de la temporada.

El primer set fue un claro reflejo de lo que sería el resto del encuentro. Sinner salió a la Pista Central con una agresividad controlada, dominando desde el fondo de la pista y poniendo en aprietos a Djokovic desde el inicio. Esa dinámica se mantuvo hasta el final que tuvo a un claro ganador que en ninguno de los parciales cedió la iniciativa. La primera rotura de servicio no tardó en llegar. Con un 2-1 en el marcador, el italiano aprovechó una serie de errores de su rival para conseguir un quiebre que sería fundamental.

La tónica del partido no cambió en el segundo parcial. The Djoker intentó dar un paso adelante, buscando acortar los puntos y arriesgar más con sus golpes, pero la precisión y la potencia de Sinner eran un muro infranqueable. Una nueva rotura a mitad del set le dio al líder del ranking la ventaja definitiva en la manga. Se podía percibir la frustración en los gestos de Djokovic, quien, a pesar de su inagotable espíritu de lucha, no encontraba fisuras en el juego de su oponente. El número uno del mundo no bajó el ritmo en ningún momento y, con una serenidad pasmosa, se adjudicó también el segundo set por un idéntico 6-3, dejando el partido prácticamente sentenciado.

En el tercer set, Djokovic apeló a su orgullo de campeón para intentar una última remontada. El público de la Cancha Central del All England trató de animarlo en búsqueda de una reacción que estirara el espectáculo. La ilusión se agigantó con una rotura temprana por parte del 24 veces campeón de Grand Slams en el segundo game, pero Sinner volvió a sacar ventaja con dos quiebres al hilo en el quinto y séptimo juegos. De esa manera, el del norte de Italia cerró su pase a la final de Wimbledon en lo que pareció ser una de las últimas oportunidades de Nole por alcanzar el cuarto de centena en torneos majors.

El rival de Jannik Sinner en la gran final del domingo será el español Carlos Alcaraz. El número dos del mundo y bicampeón defensor del título también selló su pase al partido decisivo tras derrotar en la primera semifinal al estadounidense Taylor Fritz en un reñido encuentro a cuatro sets. De esta manera, Wimbledon será el escenario de una final soñada con un nuevo capítulo en la rivalidad que está llamada a dominar el circuito durante la próxima década entre los dos mejores jugadores del planeta.

Este enfrentamiento tendrá un aliciente especial, ya que será la revancha de la reciente final de Roland Garros. Hace poco más de un mes, Alcaraz y Sinner protagonizaron una batalla épica sobre el polvo de ladrillo parisino, un duelo a cinco sets que finalmente cayó del lado del español.

Ahora, sobre la hierba de Londres, Sinner buscará no solo su primer título en Wimbledon, sino también su cuarto trofeo de Grand Slam. El italiano, que ya ha conquistado el Abierto de Australia en dos ocasiones (2024 y 2025) y el US Open (2024), tiene la oportunidad de seguir ampliando un palmarés que, a sus 23 años.