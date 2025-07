Brutal accidente en el MotoGP: un piloto dio cuatro vueltas en el aire y terminó internado

Alemania. La carrera Sprint del Gran Premio de Alemania del MotoGP quedó convulsionada después de un brutal accidente que se desarrolló en los primeros giros de la competencia. El piloto Franco Morbidelli, de la escudería VR46 Racing Team, quedó tendido en la grava con el traje abierto tras un violento accidente en la curva ocho. Al piloto se le diagnosticó una contusión grave en la clavícula izquierda antes de ser trasladado al Hospital de Chemnitz.

El incidente ocurrió durante la tercera vuelta de la carrera sprint de Sachsenring, cuando Morbidelli, que marchaba en la segunda posición detrás de Marco Bezzecchi con la Aprilia, perdió el control de su Ducati y salió despedido de la pista. La moto volcó varias veces a gran velocidad sobre la grava, mientras que al piloto le sucedió algo similar, ya que dio varios giros antes de quedar inmovilizado en el piso. El accidente paralizó a los espectadores y a quienes seguían la transmisión, debido a la espectacularidad del impacto y la violencia de las vueltas de campana.

El piloto fue atendido de inmediato y, tras la evaluación inicial, se determinó la necesidad de realizar estudios adicionales en el hospital para descartar lesiones mayores. El equipo VR46 comunicó: “Tras ser examinado en el centro médico del circuito, a Franco le diagnosticaron una contusión grave en la clavícula izquierda y será trasladado al Hospital de Chemnitz para realizarle más pruebas”. Cabe destacar que el accidente de Morbidelli se produjo en una carrera sprint que se disputó bajo condiciones cambiantes por la lluvia, lo que incrementó el riesgo en la pista.

“Ha tenido una caída de alta energía y ha impactado directamente en la zona escapulohumeral, izquierda, cervical y craneal. Lo hemos explorado en el centro médico y, en principio, la radiología que hemos practicado no evidenciaban, aunque sí parecía que podía haber una fractura de clavícula izquierda. Yo no me atrevería a decir que existe. Seguramente pueda estar, con lo cual lo hemos enviado al hospital para hacerle un TAC craneal y cervical. En la caída ha hecho un doble o triple giro. Hay que ver exactamente, a nivel escapulohumeral, si hay algo en la zona de la clavícula y que no sea algo únicamente contusional”, comentó Ángel Charte, Director Médico del Campeonato Mundial de MotoGP, en diálogo con DAZN.

Cabe recordar que no es la primera vez que el piloto italiano sufre un accidente de gravedad. En la pretemporada de 2024, durante unas pruebas en Portugal, Morbidelli ya había protagonizado un fuerte golpe en la cabeza tras perder el control de su Ducati Panigale V4S. En esa ocasión, los hermanos Marc y Álex Márquez acudieron rápidamente en su auxilio y lo ayudaron a levantarse para que fuera trasladado en ambulancia al centro médico del circuito.