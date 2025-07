Instituto comenzó con triunfo en el Torneo Clausura

La Plata. Instituto arrancó ayer con buen pie en el Torneo Clausura, derrotando en la primera fecha como visitante 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El golazo de afuera del área de Alex Luna, una jugada resuelta con precisión y talento, quebró el partido y dejó al equipo del debutante Alejandro Orfila cerca de la zona de descenso en los promedios.

La Gloria, sin ser superior en el desarrollo, logró el triunfo por jerarquía individual. El Lobo había insinuado con alguna aproximación, sin ser tan claro, y más por el impulso de jugar en el Bosque. El único tanto del partido llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Luna recibió fuera del área, se perfiló y sacó un derechazo potente y colocado que se metió junto al palo derecho del arquero Nelson Insfran.

“Fue un lindo gol, lo veníamos entrenando con Damián Puebla. Nos quedamos todas las semanas entrenando ese tiro y por suerte pudo entrar y darle la victoria al equipo”, dijo Luna, que estrenó la número 10 de la Gloria con una definición limpia y de gran factura.

A partir de ese momento, Gimnasia buscó la igualdad, pero lo hizo sin orden ni claridad. Los cambios que introdujo el entrenador debutante no surtieron efecto y el equipo apenas inquietó al arquero Manuel Roffo, que tuvo una noche casi sin sobresaltos.

Instituto se mostró sólido en su planteo y, aunque no dominó ampliamente, controló los tiempos y cerró los espacios. Los errores repetidos de los locales, además de la desesperación por empatar, generaron la explosión en las gradas de los hinchas triperos. En la noche de la capital bonaerense se escuchó el famoso cántico: “Jugadores...”

El estreno del nuevo cuerpo técnico no cumplió con las expectativas. Tras varias semanas de trabajo durante el receso, el equipo no mostró señales de evolución y deberá hacer una rápida autocrítica, ya que está en el puesto 27 de la tabla de promedios, cerca de la zona de descensos. Por ahora, el último es San Martín de San Juan.

Con este resultado, Gimnasia comienza el certamen sin puntos y obligado a revertir su imagen. El próximo compromiso será ante San Lorenzo, en el estadio Pedro Bidegain. Instituto, por su parte, arranca con el pie derecho el torneo, aunque tendrá un duro duelo la fecha siguiente, ante River en Córdoba.