La polaca Swiatek aplastó a Anisimova y se llevó el título en Wimbledon

La ex número 1 del mundo Iga Swiatek se quedó con la corona de Wimbledon por primera vez en su carrera y con una victoria en la final que quedará en los libros de historia: venció 6-0 y 6-0 a la norteamericana Amanda Anisimova en apenas 57 minutos. El duelo que se desarrolló en el Court Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club le dio a la polaca de 24 años el 23° tercer título de su trayectoria, el primero en lo que va del 2025.

El primer parcial se extendió por apenas 25 minutos. La polaca tuvo de entrada tres chances de quiebre y ya en la segunda ocasión se puso adelante en el tanteador. Se llevó con un 40-15 el siguiente game de la mano de su servicio y quebró el tercero tras estar 15-40 abajo. Ratificó con su saque el que continuaba y dio un doble cachetazo para firmar el 6-0 del primer set con dos 40-0 consecutivos tanto con el saque de su lado como del otro.

La batalla del segundo parcial se inició con la norteamericana de 23 años cediendo su servicio ante la primera chance de quiebre y con Swiatek ratificando la superioridad en su servicio. Anisimova batalló en el tercer game, levantó dos bolas de quiebre pero su contrincante otra vez se impuso en un deuce. El atisbo de rebeldía que presentó la 12° del mundo en el cuarto juego no pudo plasmarse en el resultado, ya que otra vez la polaca se sostuvo ante la igualdad y siquiera le dio una oportunidad de quiebre.

El partido ya estaba definido para entonces: la campeona firmó un quiebre con un 15-40 y se colgó la medalla con su servicio tras un 40-30 en el sexto game que significó el definitivo 6-0 y 6-0.

Los antecedentes de un doble 6-0 en una final de Grand Slam femenina se remontan a las definiciones de Roland Garros 1988 (Steffi Graff venció por ese marcador a Natasha Zvereva) y de Wimbledon 1911 (Dorothea Douglass celebró ante Dora Boothby).



Sinner y Alcaraz definen la corona en hombres

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se verán las caras hoy a partir de las 12 en el All England Lawn Tennis Club para definir Wimbledon 2025. El italiano viene de superar sin problemas a Novak Djokovic en tres sets, mientras que el español, que va en busca del tricampeonato, derrotó al estadounidense Taylor Fritz.