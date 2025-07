Messi volvió a brillar con dos goles y le dio la victoria al Inter Miami

EE.UU. Inter Miami venció ayer 2-1 a Nashville SC en un complicado partido válido por la Major League Soccer (MLS) con una actuación vital de Lionel Messi, quien fue titular, aportó los dos goles de la victoria en el Chase Stadium y sigue rompiendo récords en los Estados Unidos.

La rutina de lo extraordinario sigue a paso firme en la MLS. A los 16 minutos de juego, Messi frotó la lámpara en un tiro libre depositado en la puerta del área para encajar un zurdazo preciso al palo del arquero Joe Willis, quien no llegó a tapar lo inevitable (1-0).

Vale destacar que el astro rosarino llegó a este duelo con una racha envidiable de cuatro dobletes consecutivos en el torneo local (Montreal en dos oportunidades, Columbus Crew y New England), siendo el primer futbolista en lograrlo en la historia de la Major League Soccer.

Este gran momento de la Pulga coincide con el mejor tramo de la temporada del equipo dirigido por Javier Mascherano: acumula seis partidos sin derrotas con cinco victorias al hilo. La senda positiva permitió a los locales meterse de lleno en la pelea de la Conferencia Este.

Nashville buscó reponerse a la desventaja a través de conexiones rápidas en los últimos metros con las figuras de su equipo Hany Mukhtar, Jacob Shaffelburg y Sam Surridge, quien es el goleador del campeonato con 16 gritos y arrastraba una marca de seis partidos consecutivos marcando tantos (10) hasta que se rompió en el último duelo previo a medirse a las Garzas con victoria 1-0 sobre Philadelphia. Sin embargo, los intentos de la visita se diluyeron en la intrascendencia y Oscar Ustari tuvo escaso trabajo en el acto inicial.

La labor de los Chicos de Oro mejoró en el complemento en la rama de la eficacia porque llegaron al empate en su primer disparo franco al arco. A los 49’, el lateral derecho Andy Najar pisó campo ajeno y envió un centro combado, que fue cabeceado por Mukhtar para el 1-1 en Florida.

Este tanto le dio una mínima ilusión a los dirigidos por Brian Callaghan, pero un grave error de Willis volvió a poner la situación cuesta arriba para ellos. El arquero controló un pelotazo largo con su pecho y, a la hora de querer jugar por abajo, lanzó un pase interceptado por Lionel Messi. El 10 lo dejó en el camino y definió ante la endeble resistencia de un rival a menos de media hora para el cierre del compromiso (2-1). Llegó a su quinto doblete en fila, algo inédito en los libros de esta Liga, y alcanzó a Surridge como máximo artillero del certamen.

De esta manera, el campeón del mundo con la selección argentina sigue achicando la brecha con Cristiano Ronaldo en la pelea por ser el máximo goleador histórico de este deporte. Llegó a las 872 celebraciones en 1112 partidos en su carrera y quedó a 66 anotaciones de CR7, que tiene 938 goles en 1281 presencias. El Bicho no juega un duelo oficial desde el 8 de junio, día en que se consagró campeón con Portugal de la UEFA Nations League tras vencer por penales a España.

Inter Miami logró una victoria crucial ante un rival que encadenaba quince partidos sin perder, incluyendo once victorias –cinco de ellas consecutivas– y cuatro empates. Además, sigue prendido en los primeros lugares porque está en la quinta colocación de la Conferencia Este con 38 puntos y quedó cerca de los líderes Philadelphia y Cincinnati. El detalle es que se medirá este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) a Cincinnati en condición de visitante y el sábado 26 se volverán a cruzar en el Chase Stadium. Entremedio, las Garzas chocarán el sábado 19 contra New York RB.

Más adelante, el cuadro de Mascherano se estrenará por la Leagues Cup el próximo 30 de julio desde las 20:30 contra Atlas, el 2 de agosto se medirá al Necaxa a partir de las 20 y cerrará la Primera Fase desde las 20:30 contra Pumas. Todos los encuentros serán disputados como local. El formato variará con respecto a otras ediciones porque se harán dos tablas por separado, en la que estarán divididos los equipos de México por un lado y los de Estados Unidos por otro. Los cuatro primeros de cada tabla avanzarán a cuartos de final al cabo de esos tres duelos iniciales.