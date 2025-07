Automovilismo: Pechito López ganó las 6 Horas de San Pablo

Brasil. Luego de mucho batallar y de las frustraciones con un auto, que es uno de los más viejos de su clase, José María “Pechito” López obtuvo su primera victoria en la clase LMGT3 del Campeonato Mundial de Endurance (WEC por su sigla en inglés). Fue en las 6 Horas de San Pablo corridas en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde el cordobés de 42 años fue el responsable de definir la competencia a bordo del Lexus RC F y celebró junto a sus compañeros, el austriaco Clemens Schmid y el rumano, Razvan Umbrarescu. En esta sexta fecha de la temporada, otro argentino se destacó y fue Nicolás Varrone, quien con un Porsche 963 fue décimo y por primera vez entró en la zona de puntos en la divisional mayor, junto al chileno Nicolás Pino y al suizo Neel Jani.

Fue un aliciente para ambos argentinos, ya que estaban necesitando un buen resultado. En el caso del oriundo de Río Tercero, poder redondear una victoria con un modelo que le generó dolores de cabeza el año pasado, pero que gracias al Balance of Performance (BOP), recibió beneficios reglamentarios para poder ser más competitivo y equiparar su rendimiento contra otros coches que son más modernos. En el caso del de Ingeniero Maschwitz, poder cosechar al menos un punto con el Sport Prototipo del equipo Proton Competición, que no tiene la misma cantidad de elementos que los autos alemanes de la misma marca, pero que son de la escudería oficial.

La largada con la música de fondo de la película “2001: Odisea en el espacio” le dio un marco épico a un concierto de motores, en el que se mezclaron los híbridos (a combustión y eléctricos) y los que son ciento por ciento a combustión, como el sonido grave y fuerte del V8 de Cadillac (como típico “fierro” norteamericano) o el V12 Cosworth de los Aston Martin y que parece un impulsor de los autos de Fórmula 1 de los años noventa. En ese universo de plantas motrices se sumaron los de los coches de la clase LMGT3, entre ellos la máquina de Pechito López.

Los compañeros del cordobés en el Akkodis ASP Team hicieron los deberes en sus turnos de dos horas luego de partir desde la segunda posición. En el momento que Pechito tomó el volante lo hizo siendo líder y el excelso manejo del quíntuple campeón mundial (3 del WTCC y 2 del WEC) le permitió liquidar el pleito. Luego de once carreras, López logró capitalizar su primer triunfo en la especialidad. Cabe recordar que en la Hypercar sumaba 15 victorias, todas con Toyota, incluida las 24 Horas de Le Mans en 2021.

“Es una victoria muy especial, por cómo se dio, por todo el trabajo de estos dos años. Comenzamos de cero con un equipo con muchos antecedentes, pero sin experiencia en este tipo de carreras. Con un auto que tiene muchos años. Tocamos fondo y, si había una carrera para ganar, era esta”, le dijo Pechito a Infobae.