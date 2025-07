Del Potro regresa a las canchas: ¿dónde se presentará?

EE.UU. El tandilense Juan Martín Del Potro, que fue número tres del escalafón mundial y consiguió veintidós títulos profesionales, entre los que se destacan el Abierto de los Estados Unidos en 2009, la Copa Davis en 2016, y las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de bronce en Londres 2012, se volverá a vestir de tenista tras haberse retirado del tour en 2022 debido a una lesión crónica en su rodilla derecha.

La organización del US Open 2025 anunció que Delpo será uno de los invitados para ser parte del Starts of the Open. El albiceleste ya fue parte de esta exhibición en la temporada pasada, junto a Gabriela Sabatini vencieron al local Andy Roddick y a la danesa Caroline Wozniacki.

Del Potro estará en Flushing Meadows el jueves 21 de agosto junto a grandes figuras como los locales Coco Gauff, Venus Williams, Andre Agassi, Andy Roddick, John McEnroe y el brasileño Joao Fonseca entre otras grandes estrellas que aún no fueron anunciadas. Los partidos darán comienzo a las 20 (hora de Argentina).

Las entradas ya se encuentran a la venta y tienen un costo de 32 a 140 dólares. Una parte de lo recaudado con las entradas se destinará a la Fundación de la Asociación Tenis de los Estados Unidos, la organización benéfica nacional de la USTA, que ofrece programas de tenis y educativos a comunidades de bajos recursos.