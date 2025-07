El argentino Bebu Verón ganó el título continental latino superwélter CMB

EE.UU. En una noche perfecta, Francisco Daniel “Bebu” Verón conquistó el título continental latino superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Save Mart Arena de Fresno, California, Estados Unidos. El púgil bonaerense se impuso por decisión unánime a Juan Vladimir Hernández. El mexicano fue un rival de valía, ya que venía de tres triunfos consecutivos, el más recordado en junio de 2024 ante otro argentino, Guido Schramm, en lo que fue destacado con el nocaut del año.

El combate, pactado a diez asaltos en la categoría superwélter, representó la quinta presentación de Verón en territorio estadounidense y marcó su regreso al triunfo tras la única derrota sufrida en agosto del año anterior ante Brandon Adams. Con este resultado, el boxeador de José León Suárez elevó su récord profesional a 15 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 10 nocauts. Algunas de las victorias más destacadas del argentino fueron ante Timur Kerefov, Ángel Ruiz Astorga y Leonardo Di Stefano.

Hernández, oriundo de Ciudad Lerdo, Durango, quedó con una foja de 17 triunfos, 7 derrotas y 0 empates, con 7 nocauts. Sus otros triunfos consagratorios fueron ante Jesús Ramos, Souleymane Cissokho, Israil Madrimov y, en especial el ex campeón mundial Julian Williams.

“No fue fácil. Hice mi esfuerzo, ante un buen rival que me costó saber manejarlo. Él se venía, yo le pegaba y seguía viniendo. Fue un combate trabajado, pero que gané bien con ocho o nueve rounds. Se dio todo como lo planeamos. Sabíamos que se iba a venir, y mi boxeo era pegar y no dejarme pegar, cuando me encerraba abrazaba, ya lo daba vuelta. Noté que tuve un buen regreso, me sentí fuerte y rápido”, analizó el Bebu en diálogo con Infobae.