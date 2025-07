Argentina debutó con triunfo en la Copa América femenina

Ecuador. Argentina venció 1 a 0 a Uruguay, en el arranque de la Copa América femenina que se desarrolla en Ecuador. Unas 6.000 personas presenciaron el debut de la Albiceleste en el estadio de Independiente del Valle frente a Uruguay, un rival que ya tuvo un compromiso en la cita continental frente al seleccionado local que concluyó empatado 2 a 2.

El espectáculo careció de emociones durante la etapa inicial. Sin ideas ofensivas y con pocas combinaciones, las protagonistas no lograban gestar las sociedades deseadas para llegar al arco contrario y los únicos recursos del conjunto liderado por Germán Portanova se basaban en los disparos de media distancia de Yamila Rodríguez y la vía aérea de María Florencia Bonsegundo. Además, cuando Agustina Sánchez empezó a demostrar serias dificultades físicas y técnicas, las criollas se atrevieron a tomar más riesgos, para intentar capitalizar las limitaciones de la arquera uruguaya.

En el complemento, el ingreso de Kishi Núñez le dio más vértigo al ataque argentino; y en una de sus primeras intervenciones, la joven delantera oriunda de Isidro Casanova improvisó una ocasión de riesgo a pura gambeta; pero su remate final se fue desviado. Fue una clara advertencia de intenciones.

De todos modos, la respuesta de la Celeste no tardó en llegar. Es que una salida en falso de Solana Pereyra le dio la chance a Stephanie Lacoste de ganar en el área criolla y buscar el primer grito de la tarde; pero la pelota rebotó contra el palo y el sonido metálico paralizó los corazones argentinos.

En el momento de mayor incertidumbre, cuando la defensa albiceleste se proponía protagonizar algún que otro blooper que Pereyra se encargó de evitar, Agostina Holzheier se asoció con Bonsegundo y la histórica goleadora tocó por encima de Sánchez. El gol llegó cuando más se lo necesitaba, dado que Uruguay crecía desde el aspecto anímico y futbolístico y ponía contra las cuerdas a la Argentina.

Cerca del final, Wendy Carballo dejó a su equipo en inferioridad numérica por una reacción infantil que probablemente será castigada por Ariel Longo. Es que la delantera observó la primera tarjeta amarilla cuando le cometió una dura infracción a Maricel Pereyra y en la misma jugada recibió una segunda amonestación por aplaudir irónicamente a la jueza paraguaya Zulma Quiñonez.

Argentina volverá a jugar el próximo viernes frente a Chile, que en su primera presentación derrotó a Perú. Uruguay, en tanto, deberá reponerse rápido, ya que enfrentará al elenco incaico con la obligación de ganar para no postergar su futuro. Es que las dos primeras de cada zona accederán a las semifinales (hay dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles), mientras que las tarceras de cada grupo dirimirán el quinto boleto para los Juegos Panamericanos. El clásico del Río de la Plata volvió a teñirse de celeste y blanco.