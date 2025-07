Talleres: un ex Boca se sumó al cuerpo técnico de Tevez

Córdoba. Carlos Tevez, flamante entrenador de Talleres, acaba de sumar a su plantel a Pablo Pérez, quien fuera ex compañero suyo en Boca Juniors. El ex mediocampista que estaba dirigiendo la Sexta División de Newell’s acaba de confirmar su arribo al cuerpo técnico del Apache, que hasta ahora estaba conformado por sus tres hermanos, Diego (ayudante de campo), Ariel y Miguel (ambos videoanalistas), Diego Murillo y Martín Traversi (preparadores físicos).

Esta será la primera experiencia en un cuerpo técnico de Primera para Pérez, que se retiró como futbolista el año pasado con la camiseta de Sarmiento de Junín. Con los pantalones cortos también militó en Newell’s, Unión de Santa Fe, Emelec de Ecuador, Málaga de España y Boca, donde llegó a disputar como titular la final de la Copa Libertadores 2018 ante River en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El próximo encuentro de la T, luego de la caída en Córdoba ante San Lorenzo por la primera jornada de la Zona B del Torneo Clausura, será frente a Independiente en Avellaneda el domingo 20 de julio a partir de las 21. Paradójicamente, tanto Tevez como Pablo Pérez formaron parte del Rojo en el pasado (uno como técnico y el otro como futbolista, respectivamente). Más tarde, el Matador recibirá el domingo 27/7 a Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes, desde las 16.

“Estoy esperando algo serio y con proyecto, que en Argentina es muy difícil. Me llegan ofertas, pero las evalúo y no quiero meterme en esa rueda que perdés cinco partidos y te vas, para pasar de un lado a otro”, expresó Carlos Tevez en recientes declaraciones públicas, dejando en claro su postura ante el desafío de dirigir en el fútbol argentino. Ahora, ese anhelo de encontrar un proyecto sólido se materializó tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, quien renunció antes de debutar oficialmente.

Tevez, de 41 años, regresó al mando de un plantel argentino poco más de un año después de su salida de Independiente el 17 de mayo de 2024, donde también tuvo un ciclo breve tras su paso inicial por Rosario Central en 2022. En ambos clubes, el ex delantero de Boca acumuló experiencia y enfrentó distintos desafíos como entrenador, aunque aún no logró consolidarse en un proyecto a largo plazo.