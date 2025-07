Copa de Plata: Club de Pesca visitará a Banco Nación

Villa Carlos Paz. Las divisiones del Club de Pesca de Villa Carlos Paz que participan en la Copa de Plata, organizada por la Federación Cordobesa de Voleibol, visitarán a Banco Nación de Córdoba por la séptima fecha de la competencia.

Mañana, jugarán las categorías Sub 12 (9,30 hs), Sub 14 (11 hs), Sub 16 (12,30 hs) y Sub 18 (14 hs). En tanto el lunes, será el turno de la categoría Sub 21 (20 hs) y de la Primera (21,30 hs).

La Copa de Plata reúne, además de los mencionados equipos, a Ingeniero Lucas Vázquez (Monte Cristo) Universitario (Cosquín), Juventud Agraria (Colonia Caroya), Pilar Sport Club (Pilar) Club Social y Deportivo La Calera (La Calera) y Poeta Lugones (Córdoba).

La Primera División del Club de Pesca y la Sub 21 marchan actualmente en el quinto lugar, mientras que la Sub 18 se ubica cuarta y la Sub 16, sexta.