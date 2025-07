De alentar al costado de la ruta a vivir el rally en primera persona

Alexis Ceratto es un joven carlospacense de 25 años que toda su vida soñó con ser navegante de rally. Desde niño, seguía las carreras a todos lados y hoy cumple su gran sueño y acompaña al piloto Claudio Astegiano en el Volkswagen Gol Trend que participa del rally cordobés.

Emocionado y enfocado en su presente, dialogó con EL DIARIO y contó cómo hizo para dejar de estar al lado de la ruta y subirse a una de las máquinas que compite en la categoría N1.

«Mi pasión por el automovilismo está desde chico, cuando mis padres me llevaban al Parque de Asistencia de Carlos Paz. Uno de los recuerdos más claros que tengo es una vez que mis papás se durmieron y no pudimos ir. Para mí fue uno de los peores días, tanto que al otro día me llevaron como pudieron. Yo me enteraba que había un rally regional, argentino, mundial y hacía lo imposible por estar presente, me he llegado a escapar del colegio», relató.

«Hace poco me metí de lleno en el mundo del rally, aunque siempre un fanático. Hace cuatro años hice el curso de navegante en la Escuela de Rally de Córdoba, que es dictada por Alberto Ortiz, una leyenda del rally nacional. Este año, en abril, se me dio la oportunidad cuando me llamó Claudio Astegiano, que es el piloto con quien estoy corriendo ahora. Estuvimos hablando, le conté algo de mi experiencia y empezamos a correr juntos en abril. Mi debut lo tuve en el Rally de Soto. Después seguimos en Tancacha, en Bell Ville, y tenemos fechas hasta fin de año»; añadió.

Sobre sus primeros pasos en el mundo del deporte motor, aseguró: «Tengo amigos que ya están corriendo y me decían que era raro sentarse en la mesa de control de horario y cruzarse con tantos pilotos y navegantes que siempre vi desde afuera. A algunos los conocía, pero estar a la par de ellos, es una sensación increíble».

«En el rally regional se vive un ambiente familiar y muy solidario. Todo el tiempo estoy aprendiendo, porque siempre alguien se te acerca, te pregunta cómo estás y te ayuda si tenés alguna duda. Hace un año atrás, gané un sorteo y me subí a un auto mundialista. Fue una experiencia increíble, poder estar arriba de uno de esos autos es el sueño de todo navegante»; completó.