Aclararon por qué El Mudo Vázquez no volvió a Belgrano

Córdoba. El vicepresidente de Belgrano, Marcelo Carranza, aclaró las razones por las que Franco Vázquez no regresó a jugar al club pirata.

"Franco fue muy respetuoso con el club. Propuso dejar abierta la posibilidad para el próximo semestre. Para él fue importante tener una cláusula de salida en diciembre", expresó el directivo en diálogo con Los Especialistas.

Además, Carranza indicó que la principal razón de que el jugador del Cremonese italiano no se sumara a la B fue su inminente paternidad. “Franco podía llegar a Córdoba, pero muchos días después de que nazca su hijo. Él consideró que no era respetuoso sumarse después”, agregó.

Con respecto a las posibilidades de que el Mudo tenga finalmente su segunda etapa en Belgrano, Carranza señaló: “Tiene una cláusula de salida para diciembre de 2025. Eso para él fue un punto importante para, en un tiempo no muy lejano, tener la posibilidad de venir”.