En España aseguran que La Finalísima con Argentina ya tiene fecha

España. Más allá de que todavía no hay fecha oficial para el duelo entre España y Argentina por La Finalísima entre ambos campeones continentales, un diario español aseguró que el choque se desarrollará a fines de marzo del 2026, en una de las Fecha FIFA que servirá como preparación para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

El diario As de España aseguró que “los presidentes de la RFEF y de la AFA, Rafael Louzán y Claudio Tapia, han llegado a un acuerdo” para que el partido de los campeones vigentes de la Eurocopa y de la Copa América se celebre en marzo próximo. Desde España aseguran que el primer cónclave entre las autoridades se desarrolló en Asunción (Paraguay), en el marco del 75° Congreso de la FIFA, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario de la UEFA, Aleksander Ceferin, como promotores.

Durante la última jornada de Eliminatorias, el entrenador argentino Lionel Scaloni se había referido a las complicaciones de calendario para poder consensuar este duelo: “No sé nada. Este año ya sabemos que está complicado (por 2025) y el año que viene no sé. No veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan, nosotros al final ya sabemos que contamos poco... Pero no lo veo, no tengo información”.

Argentina revalidó el título de campeón de la Copa América en 2024 luego de vencer a Colombia en una electrizante final y se ganó el derecho de volver a disputar la segunda edición de esta nueva Finalísima. La Albiceleste alzó este mismo trofeo en junio del 2022 cuando goleó 3-0 a Italia en el mítico Estadio Wembley, cuando ambos se habían apoderado del boleto a la definición como campeones de la Copa América 2021 y la Eurocopa 2020.

Este encuentro de campeones continentales tuvo su primera edición en 1985 cuando Francia venció 2-0 a Uruguay en el Parque de los Príncipes de París y vio su segunda versión en 1993 con el triunfo por penales de Argentina ante Dinamarca tras empatar 1-1 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Aquel proyecto, llamado en esa época Copa Artemio Franchi, se discontinuó hasta que se decidió reactivarlo en el 2022.