Argentina avanzó a semifinales de la Copa América femenina

Ecuador. En un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Copa América femenina, la selección argentina le ganó ayer 1-0 a Perú y se aseguró el pase a las semifinales del certamen continental. Las dirigidas por Germán Portanova llegaron a nueve puntos en tres partidos jugados en el Grupo A. El único tanto del cotejo lo marcó Yamila Rodríguez, a los 88 minutos.

Vale recordar que los dos primeros equipos de cada zona son los que avanzan a la siguiente fase y que el torneo entrega a los finalistas la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos 2028. Además, distribuye plazas entre el cuarto y quinto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Adicionalmente, el campeón del torneo tendrá la oportunidad de representar al continente frente al ganador de la Eurocopa Femenina 2025 en la denominada Finalissima 2026.

Los primeros momentos mostraron a un equipo peruano con claras intenciones de lastimar el arco defendido por Solana Pereyra. De hecho, las incaicas mantuvieron la posesión del balón y consiguieron cuatro tiros de esquina antes de los 10 minutos.

Sin embargo, Argentina reaccionó y logró la primera llegada a fondo antes del cuarto de hora de juego. Tras una buena asociación colectiva, Daiana Falfán desbordó por la banda derecha y le sirvió un centro atrás a Kishi Núñez. La atacante quedó de cara al gol, pero se encontró con la humanidad de Maryory Sánchez que frustró la chance.

Tras ese primer acercamiento, la selección argentina se hizo dueña de las acciones y, pese a que no pudo abrir el marcador, mostró una mejoría en el juego con respecto al inicio de este partido y de los cotejos anteriores.

A poco del final de la primera etapa, Núñez volvió a avisar. Luego de un giro dentro del área, la delantera sacó un remate repentino que se fue apenas por arriba del travesaño.

Aunque el elenco argentino se mostró superior, sobre todo en el último tramo, no hubo gritos en los primeros 45 minutos de la tarde de Quito y los equipos se fueron con un 0-0 al descanso.

El inicio del complemento fue auspicioso para la selección argentina. En la misma tónica que el final la primera parte, la Albiceleste se acercó con peligro hacia el arco de Sánchez. Aldana Cometti, quien fue la autora del gol del triunfo frente a Chile, conectó un centro de cabeza que no necesitó de la intervención de la arquera peruana, pero pasó muy cerca del palo derecho.

A los 58 minutos de juego, la ingresada Florencia Bonsegundo se fue mano a mano con la golera incaica, definió de emboquillada, pero el balón se fue por arriba del travesaño y el grito de gol se le ahogó a la experimentada atacante.

Momentos más tarde, Yamila Rodríguez habilitó a Bonsegundo, esta le sirvió un centro a Agostina Holzheier, que quedó de cara al gol, pero, tras una serie de amagues, no pudo alejar el esférico del cuerpo de Sánchez, que contuvo el remate de la delantera con mucha solvencia.

En la jugada siguiente, los nombres y el resultado de las acciones se repitieron: Holzheier llegó sola y Sánchez volvió a evitar la caída de su valla con un manotazo salvador.

La apertura del marcador llegó de manera agónica. Yamila Rodríguez puso el 1-0 tras un gran centro de Carolina Troncoso. La delantera con pasado en Boca Juniors conectó el envío aéreo con su cabeza y sumó su primer tanto en el certamen continental.

Sobre el tiempo de descuento, Bonsegundo se hizo cargo de un penal, pero su remate se estrelló en el travesaño y no pudo ampliar la ventaja. El próximo jueves, la Albiceleste cerrará la fase de grupos ante el local, Ecuador.