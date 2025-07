Vóley: La Primera de Club de Pesca volvió a ganar por la Copa de Plata

Villa Carlos Paz. La Primera División de vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz obtuvo anoche un nuevo triunfo en la Copa de Plata. Por la octava fecha, venció de local 3 a 0 a Ingeniero Lucas Vázquez de Monte Cristo.

Cabe recordar, que en la fecha anterior, las carlospacenses también habían triunfado, en esa ocasión como visitantes de Banco Nación de Córdoba.

La Copa de Plata reúne a los siguientes equipos: Club de Pesca (Villa Carlos Paz), Banco Nación (Córdoba), Ingeniero Lucas Vázquez (Monte Cristo) Universitario (Cosquín), Juventud Agraria (Colonia Caroya), Pilar Sport Club (Pilar) Club Social y Deportivo La Calera (La Calera) y Poeta Lugones (Córdoba).

La octava fecha continuará el sábado 26, con los encuentros de el resto de las divisiones: Sub 12: 9:30hs; Sub 14: 11hs; Sub 16: 12:30hs: Sub 18: 14hs; Sub 21: 15:30hs.

Por otra parte, el domingo 27 se recuperarán los encuentros que quedaron pendientes de la sexta fecha con Club Social y Deportivo La Calera. Club de Pesca será local y el cronograma de partidos es el siguiente: Sub 12: 9:30hs, Sub 14: 11hs, Sub 16: 12:30hs, Sub 18: 14hs. Sub 21: 15:30hs.