Football Video Support: probarán el VAR a pedido en el Mundial Sub 20

Chile. Del 27 de septiembre al 19 de octubre, el mundo pondrá los ojos en Chile, país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, un torneo que no solo será vitrina para las futuras estrellas del fútbol, sino también laboratorio de ensayo para un cambio de paradigma en la tecnología arbitral: el Football Video Support (FVS).

La FIFA anunció oficialmente a los 54 árbitros seleccionados para impartir justicia durante el certamen, entre ellos tres representantes argentinos de reconocida trayectoria: el árbitro Darío Herrera y los asistentes Cristian Navarro y José Savorani.

Será una oportunidad de alto vuelo para el equipo arbitral, que tendrá el honor y la responsabilidad de formar parte de una experiencia inédita en el arbitraje internacional.

El Football Video Support (FVS) es una propuesta de la FIFA que busca ofrecer una alternativa más accesible y dinámica al sistema actual de VAR. A diferencia de este, el FVS no depende de la revisión automática o la iniciativa del árbitro, sino que pone en manos de los entrenadores la facultad de solicitar revisiones en situaciones clave del juego.

Según informó la FIFA, los entrenadores podrán pedir hasta dos revisiones por partido, orientadas a corregir errores claros y manifiestos en acciones decisivas como goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad. Los jugadores también podrán sugerir al entrenador que haga uso de esta herramienta.

A nivel técnico, el FVS prescinde de un equipo exclusivo de árbitros de video, lo que lo convierte en un sistema más económico, ágil y menos intrusivo, permitiendo además una mayor fluidez del juego. Para muchos, podría convertirse en una solución viable para federaciones con recursos limitados o competencias de base. Está pensado para las Asociaciones Miembros que necesitan de un sistema más económico y para ser utilizados en divisiones menores.

Tras las primeras experiencias exitosas en la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Colombia y en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en República Dominicana, la FIFA eligió al Mundial Sub 20 masculino como el siguiente gran escenario para continuar evaluando este modelo.