Belgrano e Independiente Rivadavia no se sacaron ventajas

Mendoza. En el marco de la continuidad de la fecha 3 del Torneo Clausura 2025, Belgrano jugó ayer contra Independiente Rivadavia e igualó sin goles. Los equipos se enfrentaron en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza.

En los primeros minutos, el dominio correspondió a los mendocinos. A los siete, tuvieron una chance de gol con una jugada colectiva que no pudo empujar Alex Arce al gol.

El Pirata se trataba de acomodar mejor jugando de contra. Tuvo acercamientos con el Uvita Fernández, primero y luego con González Metilli pero ambos fallaron en las definiciones.

Sobre los 31, el tobillo derecho de Santiago Longo no dio más y tuvo que dejar la cancha para que ingrese Facundo Quignón en la mitad de la cancha.

En el segundo tiempo, siguieron ajustando las marcas y no hubo mucho para destacar salvo algunas intenciones de los atacantes de ambos equipos.

Recién a los 25, un desborde de Mavilla con centro para Passerini que no pudo interceptar y la pelota fue rechazada por un defensor fue la primera jugada con algo de peligro generada por Belgrano.

Sobre el cierre, se animó un poco más el local. Estuvo cerca, a los 43, con un tiro libre de Sebastián Villa que pasó muy cerca del ángulo izquierdo de Cardozo, arquero del Pirata.

Y no pasó más nada. El partido se cerró sin pena ni gloria con un empate en cero en un partido muy olvidable entre la Lepra mendocina y el equipo cordobés que se prepara para jugar el viernes 1 de agosto a las 18.15 en Rosario, ante Independiente, por octavos de final de Copa Argentina.

Por la Liga Profesional, El Celeste ahora se prepara para recibir a Banfield en la cuarta fecha, el próximo sábado 9 de agosto a las 20:45, con la misión de recuperar la contundencia y el buen juego para escalar en la tabla.