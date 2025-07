La MLS suspendió a Messi y Alba por no jugar el All-Star Game

EE.UU. La Major League Soccer (MLS) informó este viernes que aplicó sanciones a Lionel Messi y Jordi Alba por ausentarse en el All-Star Game: les impedirán jugar el choque que este sábado tendrá el Inter Miami por el torneo norteamericano.

Por intermedio de un comunicado que publicaron en su sitio web, las autoridades de la MLS dieron a conocer que el capitán de las Garzas y el lateral europeo no podrán estar disponibles para el duelo correspondiente a la jornada 27 de la MLS ante el FC Cincinnati que se celebrará en el Chase Stadium este sábado desde las 20.15.

“Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All-Star Game sin la aprobación previa de la liga no podrá competir en el siguiente partido de su club”, indicaron en el artículo.

El comisionado del campeonato, Don Garber, aclaró que analizarán esta reglamentación para el futuro: “Desgraciadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el All-Star Game y hemos tenido que aplicarla. Ha sido una decisión muy difícil. Dicho esto, vamos a revisar detenidamente la política de cara al futuro. Me comprometo a trabajar con nuestros jugadores para determinar cómo debe evolucionar la norma”.

Y agregó: “Sé que Lionel Messi ama esta liga. No creo que haya ningún jugador, ni nadie, que haya hecho más por la Major League Soccer que Messi. Entiendo, respeto y admiro plenamente su compromiso con el Inter Miami, y respeto su decisión”.

El Juego de las Estrellas se llevó a cabo el último miércoles por la noche en el Q2 Stadium de Austin: los All-Stars de la MLS vencieron 3-1 a las estrellas de la Liga MX de México con tantos de Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White.

La Pulga suma 18 tantos y 9 asistencias en 18 presentaciones de la actual MLS: es el máximo artillero junto con británico Sam Surridge de 26 años, quien marcó esa misma cifra pero en 24 juegos con Nashville. Leo, que fue titular en 17 de los 21 encuentros de su equipo a lo largo de este certamen, se perderá de este modo un duelo clave el sábado: FC Cincinnati es el líder de la Conferencia Este con 48 puntos y el Inter Miami está a siete unidades, pero con tres presentaciones menos.