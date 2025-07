Por la lluvia, se suspendió el Rally de San Francisco

Por Santiago Carreño



El Servicio Meteorológico anticipó en los días previos, que el fin de semana no sería favorable para las actividades al aire libre en la zona del Departamento San Justo.

La mañana sabatina amaneció fría y lluviosa en San Francisco, pero no imposibilitó que los pilotos se trasladaran a la localidad de Esmeralda para la disputa del primer tramo de competencia.

Con una leve llovizna, fue el piloto de Canals Germán Hubmann quien abrió el camino seguido de Santiago Baldo, Antonio Carrera, Sergio Ribodino, Diego Miceli, Juan Dichiara y Sergio Centorame, los siete participantes de la clase R5.

Fue Hubmann quien marcó el mejor registro con su Skoda Fabia, superando a Diego Miceli por 55.7s, tercero quedaba Santiago Baldo a 1m01s. Estas amplias diferencias en solo 13,16 Km, demostraban que los caminos no soportarían el paso de ochenta vehículos y por ello se cancelaron los dos tramos siguientes, Josefina y Bauer y Sigel y esperar hasta pasado el mediodía, para definir la continuidad del programa, mientras la lluvia caía con más intensidad.

Más consultas con el Servicio Meteorológico que informaba de nuevas lluvias en la zona, fueron determinantes para la organización de la prueba, que decidió cancelar el evento.

Queda en manos de la Federación Regional de Automovilismo decidir en los próximos días, si se acreditan los tiempos del único tramo disputado, si se otorga una fecha a San Francisco o queda definitivamente cancelada la quinta fecha del torneo.



El comunicado de los organizadores

Debido a las inclemencias climáticas, el estado del camino, y al no poder garantizar la seguridad para el ingreso de los servicios de rescate se decide: Suspender el Rally de San Francisco 2025.

La decisión sobre los tiempos obtenidos en la PE1, la única disputada en la carrera, y sobre la continuidad de la competencia, será presentada tras análisis en la FRADCBA en el transcurso de la próxima semana.

Firmado:

Nelson Sicilia (Comisario Deportivo), Diego Dominguez (Director de la Prueba) y Rodolfo Dell'Oso (Comisario Deportivo).