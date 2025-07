Vóley: Club de Pesca venció en casi todas las categorías a Ingeniero Vázquez

Villa Carlos Paz. Las categorías inferiores de vóley del Club de Pesca tuvieron ayer un gran desempeño por la octava fecha de la Copa de Plata, en la que recibieron a Ingeniero L. Vázquez de Monte Cristo. Cabe recordar, que el miércoles la Primera División venció en su encuentro por 3 a 0.

Los resultados de los partidos disputados ayer en el estadio Zisman-Germanetto de Av. San Martín fueron los siguientes: Sub 12: 0-3, Sub 14: 3-0, Sub 16: 3-0, Sub 18: 3-1, Sub 21: 3-0.

La Copa de Plata reúne a los siguientes equipos: Club de Pesca (Villa Carlos Paz), Banco Nación (Córdoba), Ingeniero Lucas Vázquez (Monte Cristo) Universitario (Cosquín), Juventud Agraria (Colonia Caroya), Pilar Sport Club (Pilar) Club Social y Deportivo La Calera (La Calera) y Poeta Lugones (Córdoba).

Mañana, se recuperarán los encuentros que quedaron pendientes de la sexta fecha con Club Social y Deportivo La Calera. Club de Pesca será local nuevamente y el cronograma de partidos es el siguiente: Sub 12: 9:30hs, Sub 14: 11hs, Sub 16: 12:30hs, Sub 18: 14hs. Sub 21: 15:30hs.