Copa de Plata: las inferiores de Club de Pesca recibieron a Club La Calera

Villa Carlos Paz. Las categorías inferiores del Club de Pesca de Villa Carlos Paz recibieron ayer a sus pares de Club Social y Deportivo La Calera, en partidos que restaban jugar de la sexta fecha de la Copa de Plata.

Los encuentros se disputaron en el estadio Zisman-Germanetto de Av. San Martín 280, con los siguientes marcadores: Sub 12: 1-2; Sub 14: 3-0; Sub 16: 1-3; Sub 18: 1-3 y Sub 21: 3-0.

El miércoles por la noche, a las 21,30 hs será el turno de la Primera División, que viene de ganar sus últimos encuentros.