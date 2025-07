El Sub 20 define el título del Torneo de L’Alcúdia ante Valencia

España. La Selección argentina Sub 20 buscará el título en el Torneo de L’Alcúdia frente al combinado juvenil del Valencia en la definición del certamen que se desarrolla en España. El encuentro comenzará a las 17.30 y será televisado en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo nacional que dirige Diego Placente y presenta a jugadores de la categoría 2008, con vistas al Mundial Sub 17 que se disputará este año en Qatar, llega al duelo decisivo de manera invicta, con cuatro victorias, 10 goles a favor y solamente uno en contra. Esto remarca el gran nivel exhibido en el tradicional torneo internacional que en la edición de 2018 tuvo a Lionel Scaloni al mando de un plantel que terminó consagrándose campeón tras vencer a Rusia en la final.

Argentina viene de una gran racha. Comenzó el torneo con una victoria por 2 a 0 frente a su par de Chile, con goles Thomas De Martis y Tomás Parmo. En la segunda jornada fue triunfo 2-1 ante Valencia, el rival de la final. Los tantos los marcaron Ramiro Tulián y Uriel Ojeda, en el cierre del partido. Luego llegó la goleada 3-0 ante la ADH Brasil con los festejos de Matías Satas, De Martis y Parmo. En semifinales, la Selección venció 3-0 a Alboraya con goles de Ojeda, Can Armando Güner y Facundo Jainikoski.

“Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante”, indicó Placente luego de dar la lista de convocados.

En la 41° edición del certamen también conocido como COTIF (Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol) y que se desarrolla en el Estadio Municipal Els Arcs de la ciudad de L’Alcúdia, en Valencia, tiene a la Argentina como favorito, aunque los valencianos son los máximos ganadores de la historia, con 6 títulos y 6 subcampeonatos. La Albiceleste, en tanto, lleva tres coronas (2012, 2018 y 2022) y se ubica detrás de la extinta Unión Soviética (4).