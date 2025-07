PSG vs. Real Madrid y Fluminense vs Chelsea serán las semis del Mundial de Clubes

EE.UU. Los cuartos de final del Mundial de Clubes llegaron a su fin este sábado con las victorias del París Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid. En primer turno, el cuadro francés derrotó 2-0 al Bayern Múnich y, más tarde, el elenco español se impuso 3-2 al Borussia Dortmund para ser el último clasificado entre los cuatro mejores del certamen, instancia en la que ya se encontraban Fluminense de Brasil y Chelsea de Inglaterra.

El conjunto que dirige Luis Enrique y que es el actual campeón de la Champions League eliminó a uno de los candidatos al título gracias a los goles de Desiré Doué y Ousmane Dembelé. No obstante, el elenco galo no podrá contar con Lucas Hernández y Willian Pacho en el duelo de semifinales, ya que fueron expulsados.

En segundo turno, Real Madrid venció 3-2 al Borussia Dortmund en el último cruce de cuartos disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Gonzalo García, Fran García y Kylian Mbappé anotaron para el Merengue, mientras que Maximilian Beier y Serhou Guirassy descontaron para los alemanes. En la última jugada, el arquero Thibaut Courtois contuvo un potente disparo en el área para evitar prolongar la historia al suplementario. La Casa Blanca ya tiene una baja confirmada para la próxima ronda por la tarjeta roja a Dean Huijsen.

El primer duelo de semifinales entre Fluminense y Chelsea se realizará el próximo martes 8 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, desde las 16 (hora argentina). Además, el otro juego entre Real Madrid y PSG se desarrollará el miércoles 9 en el mismo recinto y a la misma hora.