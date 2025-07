Tevez fue anunciado como nuevo técnico de Talleres

Córdoba. Carlos Tevez es el nuevo director técnico de Talleres tras la abrupta renuncia de Diego Cocca, quien dejó su cargo antes de dirigir un partido oficial. La salida del ex DT de Racing generó sorpresa tanto en la dirigencia como en los hinchas, ya que el entrenador había llegado a la institución a fines de mayo y su desvinculación fue atribuida a la falta de incorporaciones y un desencuentro con la dirigencia encabezada por Andrés Fassi.

La urgencia en Talleres se explica por el inminente inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo debutará este viernes ante San Lorenzo en Córdoba y la directiva busca asegurar rápidamente un reemplazante en el banco de suplentes para evitar un escenario de incertidumbre en el plantel profesional. El nombre de Tevez surgió como el principal candidato y rápido se avanzaron las conversaciones para concretar su llegada. En la noche de este martes se confirmó su incorporación como entrenador de la T.

El Apache asumirá nuevamente al mando de un plantel argentino poco más de un año después de su salida de Independiente el 17 de mayo de 2024, donde también tuvo un ciclo breve tras su paso inicial por Rosario Central. En ambos clubes, el ex futbolista acumuló experiencia y transitó distintos desafíos como entrenador, aunque todavía no consiguió consolidarse en un proyecto a largo plazo.

"Valoramos en Carlos Tevez su convicción en el

Además, el ex delantero de Boca Juniors asumirá de inmediato: "El flamante cuerpo técnico se integra a los profesionales que forman parte del cuerpo técnico institucional y el primer entrenamiento de Carlos Tévez como Director Técnico albiazul se realizará este

El contexto deportivo de Talleres presenta varias dificultades. El equipo viene de un semestre flojo, en el que terminó en los últimos puestos de la Zona B, fue eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores y quedó fuera temprano de la Copa Argentina ante Armenio. El único logro reciente fue la conquista de la Supercopa Internacional frente a River, obtenida por penales, pero la falta de resultados consistentes llevó a un clima de presión interna y externa.