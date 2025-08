Copa de Plata de vóley: Club de Pesca logró su tercer triunfo consecutivo

Villa Carlos Paz. La Primera División del Club de Pesca de Villa Carlos Paz venció ayer como local a Club Social y Deportivo La Calera, en el partido que había quedado pendiente de la sexta fecha de la Copa de Plata de vóley. El marcador fue un contundente 3 a 0 y significó para las carlospacenses la tercera victoria consecutiva en la competencia.

El partido se jugó en el estadio Zisman-Germanetto de Av. San Martín y terminó en una verdadera fiesta para las locales, que además estrenaron camiseta nueva.

Cabe recordar, que el domingo las categorías inferiores obtuvieron los siguientes marcadores: Sub 12: 1-2; Sub 14: 3-0; Sub 16: 1-3; Sub 18: 1-3 y Sub 21: 3-0.

La próxima fecha, la número 9, Club de Pesca será visitante de Universitario de Cosquín.