Belgrano venció a Banfield y es escolta en su zona

Córdoba. Belgrano demostró ayer que pasa por un buen momento, derrotó 2 a 1 a Banfield como local y quedó como escolta de Estudiantes de La Plata en la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha, se jugó en el Gigante de Alberdi ante un imponente marco de público.

A los 19 minutos de la primera etapa, Gabriel Compagnucci abrió el marcador con un potente remate de aire tras un centro preciso. Ya en el complemento, cuando apenas iban tres minutos, una pared entre Lucas Zelarayán y Franco Jara terminó con el remate cruzado del “Chino” contra un palo para el 2-0 que desató la euforia en Alberdi.

Banfield reaccionó rápido: a los 11 minutos, Mauro Méndez descontó para el conjunto de Pedro Troglio y encendió la esperanza visitante. Sin embargo, el Pirata mostró oficio para sostener la ventaja, cerrando espacios y defendiendo con la solidez que caracteriza al equipo de Zielinski.

En la próxima fecha, el Pirata visitará a Aldosivi en Mar del Plata el viernes 15, desde las 15.30, con el objetivo de seguir prendido en la pelea por la cima.