Carlos Paz tuvo podio en la Ultra Champaquí: Pablito Gasparini terminó segundo

La Cumbrecita volvió a convertirse este domingo en el escenario de una de las pruebas de trail más duras y emblemáticas del calendario nacional: la Ultra Champaquí 2025. Entre cientos de corredores que afrontaron distancias de 12K, 21K, 35K y 50K, el carlospacense Pablito Gasparini se llevó todos los aplausos al quedarse con el segundo puesto en los 50 kilómetros, una de las distancias más exigentes de la competencia.

La jornada comenzó temprano, con los atletas desafiando senderos técnicos, ascensos pronunciados y la altura propia de la zona más alta de Córdoba. Gasparini completó el recorrido con un rendimiento sólido y constante, que le permitió subirse al segundo escalón del podio detrás del ganador, Mauro Romero. El tercer lugar quedó para Pablo Nadalez.

Este resultado consolida a Gasparini como uno de los corredores más destacados de la región y confirma su gran momento deportivo. La Ultra Champaquí volvió a poner a prueba no solo la resistencia física, sino también la estrategia y la determinación de cada competidor, en un entorno natural tan desafiante como imponente.