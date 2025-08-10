Rally Provincial

Gran dominio de Germán Hubmann, que se impuso en los tres tramos sabatinos

domingo, 10 de agosto de 2025 · 02:11

Por Santiago Carreño


En una tarde soleada y con temperatura agradable, San Francisco puso en marcha la quinta fecha del Campeonato Provincial de Rally.
Finalmente fueron 74 los binomios presentes, que iniciaron el primer tramo de competencia en la localidad de Esmeralda con Germán Hubmann abriendo el camino a bordo de su Skoda Fabia de la clase R5.
El piloto de Canals necesitó 8m18.8s para cubrir los 13,16 Km, tiempo que no pudo ser descontado por sus rivales, quedando segundo Santiago Baldo a 10.2s y tercero el local Sergio Ribodino a 29.4s.
El ritmo de Hubmann fue contundente, logrando ser más veloz en los otros dos tramos, en Josefina superó al piloto español Fernando Alvares Castellano por 15.2s y a Santiago Baldo por 18.2s, mientras que en el sector de Bauer y Sigel fue Juan Carlos Alonso el escolta a 20.0s y tercero Baldo a 51.4s.
Completados los tres tramos del día, Hubmann es cómodo dominador con 1m16.5s de diferencia sobre Juan Carlos Alonso y 1m19.8s separado de Santiago Baldo, mientras el cuarto lugar es para Ignacio Fotheringham con el mejor auto de Maxi Rally.
En las categorías de menor performance, el solitario Hernán Del Re se mantiene en A1; Ignacio Fotheringham lidera  MR sobre Elder Tasca a 15.0s, tercero es Miguel Patat a 21.6s.
La clase N1, muestra a Agustín Barrandeguy al frente, seguido de Guillermo Marín a 19.8s, en N2 Gastón De Rossi supera a Walter Candiotto por 13.5s y en N3 Julián Rebola a Rodrigo Márquez por 41.2s.
En RC2N, Rubén Del Campo y Tomás Perotti ocupan los dos mejores lugares, separados por 39.2s, mientras en RC2S es Pablo Baudino el puntero con Ramiro Giraudo detrás a 8.8s.
La división RC5, muestra nuevamente a Mauro Cravero dominando, separado por 34.1s de Juan Manuel Paisa y tercero el carlospacense Jonás Saita a 34.3s.
Luciano Nardi es el mejor en RC6, superando a Federico Rasetto por 1.3s.
La prueba se completará hoy domingo con seis tramos: Freyre 7,05 Km, Colonia Iturraspe de 12,40 Km y Plaza San Francisco de 7,41 Km.
Estos sectores cronometrados tendrán una primera pasada por la mañana y repetirán a primera hora  de la tarde.

 

Clasificación General

  1) Hubmann-Schwander     Skoda Fabia        R5    23m39.9s
  2) Alono-Monasterolo        Hyundai i20        R5    a 1m16.5s
  3) Baldo-García            Hyuindai i20    R5    a 1m19.8s
  4) Fotheringham-Pizarro    VW Gol        MR    a 1m25.6s
  5) Ribodino-Ribodino        Ford Fiesta        R5    a 1m32.4s
  6) Tasca-Tasca            VW Polo        MR    a 1m40.6s
  7) Patat-Sabbatini        VW Polo        MR    a 1m47.2s
  8) Del Campo-Bazán        Mitsubishi        RC2N    a 1m59.3s
  9) Alvarez C.-Monasterolo    Hyundai i20        R5    a 2m20.5s
10) Baudino-Daparte        VW Golf        RC2S    a 2m24.5s    
 

Galería de fotos

Germán Hubmann fue inalcanzable en el llano de San Francisco.
El piloto salteño Juan Carlos Alonso, puso en carrera el nuevo Hyundai i20 Rally 5, y se muestra muy competitivo.
Ignacio Fotheringham lidera la clase Maxi Rally con 15.0s de diferencia.
Rally Provincial Rally de San Francisco

