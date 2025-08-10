Rally Provincial
Gran dominio de Germán Hubmann, que se impuso en los tres tramos sabatinos
Por Santiago Carreño
En una tarde soleada y con temperatura agradable, San Francisco puso en marcha la quinta fecha del Campeonato Provincial de Rally.
Finalmente fueron 74 los binomios presentes, que iniciaron el primer tramo de competencia en la localidad de Esmeralda con Germán Hubmann abriendo el camino a bordo de su Skoda Fabia de la clase R5.
El piloto de Canals necesitó 8m18.8s para cubrir los 13,16 Km, tiempo que no pudo ser descontado por sus rivales, quedando segundo Santiago Baldo a 10.2s y tercero el local Sergio Ribodino a 29.4s.
El ritmo de Hubmann fue contundente, logrando ser más veloz en los otros dos tramos, en Josefina superó al piloto español Fernando Alvares Castellano por 15.2s y a Santiago Baldo por 18.2s, mientras que en el sector de Bauer y Sigel fue Juan Carlos Alonso el escolta a 20.0s y tercero Baldo a 51.4s.
Completados los tres tramos del día, Hubmann es cómodo dominador con 1m16.5s de diferencia sobre Juan Carlos Alonso y 1m19.8s separado de Santiago Baldo, mientras el cuarto lugar es para Ignacio Fotheringham con el mejor auto de Maxi Rally.
En las categorías de menor performance, el solitario Hernán Del Re se mantiene en A1; Ignacio Fotheringham lidera MR sobre Elder Tasca a 15.0s, tercero es Miguel Patat a 21.6s.
La clase N1, muestra a Agustín Barrandeguy al frente, seguido de Guillermo Marín a 19.8s, en N2 Gastón De Rossi supera a Walter Candiotto por 13.5s y en N3 Julián Rebola a Rodrigo Márquez por 41.2s.
En RC2N, Rubén Del Campo y Tomás Perotti ocupan los dos mejores lugares, separados por 39.2s, mientras en RC2S es Pablo Baudino el puntero con Ramiro Giraudo detrás a 8.8s.
La división RC5, muestra nuevamente a Mauro Cravero dominando, separado por 34.1s de Juan Manuel Paisa y tercero el carlospacense Jonás Saita a 34.3s.
Luciano Nardi es el mejor en RC6, superando a Federico Rasetto por 1.3s.
La prueba se completará hoy domingo con seis tramos: Freyre 7,05 Km, Colonia Iturraspe de 12,40 Km y Plaza San Francisco de 7,41 Km.
Estos sectores cronometrados tendrán una primera pasada por la mañana y repetirán a primera hora de la tarde.
Clasificación General
1) Hubmann-Schwander Skoda Fabia R5 23m39.9s
2) Alono-Monasterolo Hyundai i20 R5 a 1m16.5s
3) Baldo-García Hyuindai i20 R5 a 1m19.8s
4) Fotheringham-Pizarro VW Gol MR a 1m25.6s
5) Ribodino-Ribodino Ford Fiesta R5 a 1m32.4s
6) Tasca-Tasca VW Polo MR a 1m40.6s
7) Patat-Sabbatini VW Polo MR a 1m47.2s
8) Del Campo-Bazán Mitsubishi RC2N a 1m59.3s
9) Alvarez C.-Monasterolo Hyundai i20 R5 a 2m20.5s
10) Baudino-Daparte VW Golf RC2S a 2m24.5s