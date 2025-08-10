Instituto choca con Platense en Alta Córdoba

Córdoba. Instituto recibirá hoy a Platense a partir de las 17 en el Estadio Monumental Presidente Perón por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura. La Gloria tuvo un arranque irregular del campeonato, mientras que el Calamar aún no ganó desde que asumió el Kily González como DT y quiere hacerlo en Alta Córdoba. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Instituto arrancó con un gran triunfo en El Bosque ante Gimnasia, pero después no pudo ganar: fue goleado por River en el Kempes y viene de igualar sin goles ante Vélez en Liniers. Los futbolistas Alex Luna y Manuel Romero se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán a disposición del Gato Oldrá para jugar ante Platense. Además, Juan Ignacio Méndez, mediocampista que llegó a préstamo desde Newell´s, ya entrenó con sus compañeros y será citado.

Platense quiere obtener su primer triunfo en la era del Kily González como DT. Además de quedar eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final, por el campeonato cayó ante River y empató sin goles ante Vélez y Argentinos Juniors. Tras su frustrado pase a Racing y pese al sondeo de Boca, el capitán Ignacio Vázquez renovó contrato con el Club. También extendió su vínculo Guido Mainero, el autor del gol en la final del Apertura ante Huracán.