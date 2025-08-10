varios atletas de Punilla corrieron por las calles del populoso barrio Congreso de Córdoba
La 20° edición de la maratón barrial Carlitos Díaz fue un éxito
Este domingo se corrió por las calles del barrio Congreso de la ciudad de Córdoba la 20 edición de la tradicional maratón barrial que lleva el nombre del referente maratonista Carlitos Díaz.
Desde temprano, los alrededores del Parque Educativo Sur, epicentro de la competencia, se llenó de vecinos, aficionados y atletas que compitieron en varias categorías en dos distancias, de 3,5 kilómetros y 7 kilómetros.
Entre los competidores hubo varios deportistas de distintas localidades de Punilla, y muchos de ellos hicieron podio.
En diálogo con El Diario, Carlitos Díaz definió a la maratón como una "fiesta del deporte, de las familias y del barrio". Tras la compettencia los vecinos repartieron como es tradicional, pan casero y mate cosido.
Carlitos Díaz y Pedro Solans en barrio Congreso.
La fiesta deportiva finalizó con sorteos, y la premiación de rigor.
Competidores y posiciones
