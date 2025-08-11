Básquet: Sarmiento sumó triunfos clave en el Clausura “Guillermo Hunicken”

Alta Gracia. El pasado fin de semana, el Club Social y Deportivo Sarmiento de Villa Carlos Paz visitó a Club Atlético Colón en Alta Gracia, para disputar la Fecha 2 del Torneo Clausura “Guillermo Hunicken”, en la División C de la Asociación Cordobesa de Basquetbol (ACBB).

El conjunto carlospacense sumó triunfos importantes y demostrando un gran nivel en todas sus categorías.

En Primera División, Sarmiento se impuso con claridad por 66 a 38, mientras que en U17 consiguió una valiosa victoria por 61 a 55 y en U13 celebró tras un ajustado 46 a 39. Por su parte, las categorías U21 y U15 dieron pelea hasta el final, pero fueron superadas por el local con marcadores de 74 a 64 y 58 a 42, respectivamente.

El Mini Básquet también participó de la jornada, disfrutando de partidos amistosos y sumando minutos de juego en un clima de camaradería y diversión.

Próxima fecha: El 23 de agosto, Sarmiento visitará a Club Unión de Unquillo.

