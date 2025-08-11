En un final polémico, Platense amargó a Instituto

Córdoba. Tras un final tan increíble como polémico, Instituto y Platense empataron ayer 1-1 en Alta Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El equipo de Daniel Oldrá jugó un primer tiempo magnífico, en el que se adelantó con un gol de Damián Puebla a los 18 minutos y mereció una mayor ventaja: es que la Gloria podría haber festejado con el cabezazo del propio Puebla al palo, el gran tiro libre de Luna que sacaron entre Cozzani y el travesaño y el exigido remate de Requena que también se estrelló en el palo.

Así, con mucha circulación ofensiva y repetidas llegadas, tanto con toques abriendo la cancha como con disparos de media distancia, Instituto disputó una primera media hora espectacular, pero no liquidó la historia y dejó con vida al campeón del Apertura.

Platense, dirigido por el Kily González, había hecho muy poco en la etapa inicial, pero creció en el complemento y estuvo al tiro del empate: Orsini, sin mucho ángulo, cabeceó al palo, el mismo que antes había salvado al Calamar, y luego definió mal tras otro centro de la izquierda.

El ingreso de Taborda le dio un poco más de dinámica y fútbol al conjunto de Vicente López, que con el correr de los minutos empezó a ser superado por el nerviosismo y apenas unos tiros de afuera, como el de Silva, inquietaron tímidamente a Roffo.

En ese contexto, Instituto tuvo varias opciones para sentenciar el partido, pero Córdoba no estuvo fino y Cozzani se lució con alguna intervención, dejando suspenso hasta el final, que parecía estar pintado de rojo y blanco.

Sin embargo, cuando faltaban tan solo unos segundos para que el árbitro Andrés Gariano dictaminara el final, Ignacio Schor recibió en el área, armó una gran jugada individual y asistió de chilena a Ronaldo Martínez, que con lo justo llegó a estampar el 1 a 1 a los 95 minutos.

El gol fue anulado, pero en la repetición se observó que Schor estaba habilitado... aunque parecía controlar la pelota claramente con ayuda de su brazo. Pero Gariano cambió su decisión y convalidó, para sorpresa de los locales, el gol del empate.

Instituto, golpeado por el tanto de Martínez, fue a buscar un triunfo épico, pero quedó mal parado y el propio Ronaldo Martínez picó solo contra Roffo y definió para darlo vuelta. La bandera del línea, una vez más, estaba levantada. En la imagen de la televisión el delantero paraguayo parecía partir habilitado, pero finalmente Gariano, tras una larga revisión del VAR, confirmó la decisión.

¿El resultado final? Un polémico 1 a 1 en Alta Córdoba, que deja a Instituto décimo con 5 puntos y a Platense decimocuarto con 3 unidades. En la próxima fecha, la Gloria recibirá a Unión, mientras que el Calamar hará lo propio frente a Platense.

