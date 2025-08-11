Pablo Gasparini: «El secreto es mantenerse todos los días en movimiento»

El carlospacense Pablo Gasparini hizo podio y se quedó con el segundo puesto en la carrera Ultra Champaquí que se disputó el domingo pasado. El joven atleta, quien desde hace diez años se dedica a los deportes de montaña, aseguró que el secreto para lograr buenos resultados es mantenerse todos los días en movimiento.

En dialogo con EL DIARIO, Gasparini expresó: «Fue una competencia muy bonita. Yo entreno mucho, pero no tan específico para ese tipo de carreras. Los demás sí, entonces van un poco más rápido y yo voy algo más exigido. Los primeros 20 o 30 kilómetros cuestan mucho, después ya estamos todos bastante cansados y es ver quién aguanta más. Ando mucho por la montaña, más que nada caminando, porque me gusta subir cerros y disfrutar de la nieve y el hielo».

«Me mantengo mucho en movimiento, hago escalada en roca, remo y lo disfruto mucho. Llevo diez años o más con esto y todos los días de mi vida hago algo y tengo la motivación para hacerlo»; destacó el representante de Villa Carlos Paz.

«Algunas personas se meten mucho en un deporte y no lo disfrutan, lo dejan y después vuelven. Pero en todo deporte de resistencia, la constancia es lo más importante: si todos los días haces algo, al final de un año vas a sumar un montón de cosas»; reconoció.

Sobre el tipo de carreras que más prefiere, Pablo aseguró: «Me gustan las carreras largas, he realizado algunas de 100 kilómetros y carreras continuadas de varios días. Es lo que más me gusta hacer, porque pasas muchas horas en la montaña. La próxima semana, arrancamos una travesía en modo trekking en la cordillera de San Juan, en el Cerro Mercedario. Las condiciones son algo duras y la idea es subir con dos grupos de amigos. Son diez días en lugares inhóspitos frente al frío, vamos a la aventura a desconectar un poco de las cosas cotidianas. En esos lugares, uno valora muchas cosas».