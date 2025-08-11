Rally Provincial: Hubmann ratificó su chapa de candidato en San Francisco

Por Santiago Carreño



Desde muy temprano, la ciudad de San Francisco comenzó a vivir el movimiento de la quinta fecha del Rally Cordobés, el domingo amaneció con buena temperatura para el desarrollo de los tres tramos que completarían el programa.

El Súper Especial de Freyre abrió la jornada deportiva y nuevamente fue Germán Hubmann con su Skoda Fabia quien marcó el mejor registro, superando a un recuperado Santiago Baldo por 2.8s, mientras se retrasaba Juan Carlos Alonso perdiendo más de 25s.

La sorpresa estaba en Maxi Rally, donde Miguel Patat pasaba a comandar la división, tras el retraso de Fotheringham por más de 30s.

El rally se trasladó a Colonia Iturraspe y Baldo logró quebrar el invicto de Hubmann al imponerse en el parcial por 3.1s, dejando tercero a Juan Carlos Alonso por 22.9s

En el tramo de Plaza San Francisco, es Santiago Baldo quien pierde más de 3m renunciando a toda esperanza de victoria, Hubmann superó a Alvarez Castellano por 10.8s.

Completado el primer giro, Germán Hubmann seguía liderando con 2m35.7s sobre Juan Carlos Alonso y tercero aparecía Miguel Patat con el mejor Maxi Rally y en una lucha particular con Fotheringham, separados por solo 3.7s.

En la clase N2 Walter Candiotto desplazaba a Gastón De Rossi por solo 0.9s y en RC6 Feredico Rasetto hacía lo propio con Luciano Nardi por 2.9s mientras las otras categorías no mostraban cambios.

Luego del paso por el Parque de Asistencia, se repitieron los mismos tramos, Juan Carlos Alonso abandonó en Freyre dejando el puesto de escolta, mientras Baldo se impuso en Freyre y Colonia Iturraspe y Hubmann en Plaza San Francisco, para mostrar un dominio sorprendente, que fue creciendo carrera a carrera para pretender coronarse en el presente torneo.

Ignacio Fotheringham fue segundo en la clasificación general, después de luchar con Miguel Patat por la clase Maxi Rally, en N2 Gastón De Rossi recupero el primer lugar, siendo el único cambio en el complemento de la prueba.

Finalizó la quinta fecha del Rally Provincial y ahora la Ciudad de Villa María será el epicentro de la sexta fecha del 13 al 15 de Setiembre con una competencia de coeficiente 1.



Clasificación General

1) Hubmann-Schwander Skoda Fabia R5 54m01.2s

2) Fotheringham-Pizarro VW Gol MR a 4m01.2s

3) Alvarez C.-Monasterolo Hyundai i20 R5 a 4m12.4s

4) Ribodino-Ribodino Ford Fiesta R5 a 4m22.4s

5) Patat-Sabbatini VW Polo MR a 4m30.3s

6) Baldo-García Hyundai i20 R5 a 4m30.5s

7) Del Campo-Bazán Mitsubishi RC2N a 5m03.9s

8) Perotti-Martínez Mitsubishi RC2N a 5m36.1s

9) Baudino-Daparte VW Golf RC2S a 6m42.8s

10) Hervas-Mayorga Citroën C3 MR a 7m09.4s



Clasificación por clases

MR: 1) Ignacio Fotheringham; 2) Miguel Patat a 21.1s; 3) Rafael Hervas a 3m00.2s

RC2S: 1) Pablo Baudino; 2) Raúl Olmedo a 5m49.3s; 3) Carlos Maggi a 7m08.1s

RC2N: 1) Rubén Del Campo; 2) Tomás Perotti a 32.2s; 3) Antonio Prevedello a 3m50.5s

RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Jonás Saita a 40.1s; 3) Ernesto Lord a 1m26.0s

RC6: 1) Federico Rassetto; 2) Luciano Nardi a 25.9s; 3) Pablo Destefanis a 41.4s

A1: 1) Hernán Del Re

N1: 1) Agustín Barrandeguy; 2) Martín Monzoni a 1m42.2s; 3) Heber Viano a 1m57.2s

N2: 1) Gastón De Rossi; 2) Walter Can diotto a 3.4s; 3) Mario Matelica a 3m34.6s

N3: 1) Julián Rebola; 2) Rodrigo Márquez a 1m57.4s; 3) Ignacio Anselmi a 13m22.9s