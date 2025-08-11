El carlospacense Saita finalizó segundo en RC5

Rally Provincial: Hubmann ratificó su chapa de candidato en San Francisco

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
lunes, 11 de agosto de 2025 · 01:19

Por Santiago Carreño


Desde muy temprano, la ciudad de San Francisco comenzó a vivir el movimiento de la quinta fecha del Rally Cordobés, el domingo amaneció con buena temperatura para el desarrollo de los tres tramos que completarían el programa.
El Súper Especial de Freyre abrió la jornada deportiva y nuevamente fue Germán Hubmann con su Skoda Fabia quien marcó el mejor registro, superando a un recuperado Santiago Baldo por 2.8s, mientras se retrasaba Juan Carlos Alonso perdiendo más de 25s.
La sorpresa estaba en Maxi Rally, donde Miguel Patat pasaba a comandar la división, tras el retraso de Fotheringham por más de 30s.
El rally  se trasladó a Colonia Iturraspe y Baldo logró quebrar el invicto de Hubmann al imponerse en el parcial por 3.1s, dejando tercero a Juan Carlos Alonso por 22.9s
En el tramo de Plaza San Francisco, es Santiago Baldo quien pierde más de 3m renunciando a toda esperanza de victoria, Hubmann superó a Alvarez Castellano por 10.8s.
Completado el primer giro, Germán Hubmann seguía liderando con 2m35.7s sobre Juan Carlos Alonso y tercero aparecía Miguel Patat con el mejor Maxi Rally y en una lucha particular con Fotheringham, separados por solo 3.7s. 
En la clase N2 Walter Candiotto desplazaba a Gastón De Rossi por solo 0.9s y en RC6 Feredico Rasetto hacía lo propio con Luciano Nardi por 2.9s mientras las otras categorías no mostraban cambios.
Luego del paso por el Parque de Asistencia, se repitieron los mismos tramos, Juan Carlos Alonso abandonó en Freyre dejando el puesto de escolta, mientras Baldo se impuso en Freyre y Colonia Iturraspe y Hubmann en Plaza San Francisco, para mostrar un dominio sorprendente, que fue creciendo carrera a carrera para pretender coronarse en el presente torneo.
Ignacio Fotheringham fue segundo en la clasificación general, después de luchar con Miguel Patat por la clase Maxi Rally, en N2 Gastón De Rossi recupero el primer lugar, siendo el único cambio en el complemento de la prueba. 
Finalizó la quinta fecha del Rally Provincial y ahora la Ciudad de Villa María será el epicentro de la sexta fecha del 13 al 15 de Setiembre con una competencia de coeficiente 1.


Clasificación General

  1) Hubmann-Schwander    Skoda Fabia        R5    54m01.2s
  2) Fotheringham-Pizarro    VW Gol        MR    a 4m01.2s
  3) Alvarez C.-Monasterolo    Hyundai i20        R5    a 4m12.4s
  4) Ribodino-Ribodino        Ford Fiesta        R5    a 4m22.4s
  5) Patat-Sabbatini        VW Polo        MR    a 4m30.3s
  6) Baldo-García            Hyundai i20        R5    a 4m30.5s
  7) Del Campo-Bazán        Mitsubishi        RC2N    a 5m03.9s
  8) Perotti-Martínez        Mitsubishi        RC2N    a 5m36.1s
  9) Baudino-Daparte        VW Golf        RC2S    a 6m42.8s
10) Hervas-Mayorga        Citroën C3        MR    a 7m09.4s    


Clasificación por clases

MR: 1) Ignacio Fotheringham; 2) Miguel Patat a 21.1s; 3) Rafael Hervas a 3m00.2s
RC2S: 1) Pablo Baudino; 2) Raúl Olmedo a 5m49.3s; 3) Carlos Maggi a 7m08.1s
RC2N: 1) Rubén Del Campo; 2) Tomás Perotti a 32.2s; 3) Antonio  Prevedello a 3m50.5s
RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Jonás Saita a 40.1s; 3) Ernesto Lord a 1m26.0s
RC6: 1) Federico Rassetto; 2) Luciano Nardi a 25.9s; 3) Pablo Destefanis a 41.4s
A1: 1) Hernán Del Re
N1: 1) Agustín Barrandeguy; 2) Martín Monzoni a 1m42.2s; 3) Heber Viano a 1m57.2s
N2: 1) Gastón De Rossi; 2) Walter Can diotto a 3.4s; 3) Mario Matelica a 3m34.6s
N3: 1) Julián Rebola; 2) Rodrigo Márquez a 1m57.4s; 3) Ignacio Anselmi a 13m22.9s

Galería de fotos

Germán Hubmann
Germán Hubmann "voló" con el Skoda en el llano de San Francisco, para sumar buenos puntos pensando en el título de R5.
El dueño de RC5, Mauro Cravero, con otro triunfo que lo consolida como gran candidato en la clase.
El dueño de RC5, Mauro Cravero, con otro triunfo que lo consolida como gran candidato en la clase.
El carlospacense Jonás Saita fue segundo en RC5, con un trabajo parejo y un auto muy confiable.
El carlospacense Jonás Saita fue segundo en RC5, con un trabajo parejo y un auto muy confiable.
Pablo Baudino dominó sin problemas en la clase RC2S, llevando la victoria a Río Tercero.
Pablo Baudino dominó sin problemas en la clase RC2S, llevando la victoria a Río Tercero.
Más de
Rally Provincial San Francisco

Comentarios