Las Kamikazes son campeonas del mundo en China

En Chengdu, las Kamikazes protagonizaron una definición de alto voltaje ante Alemania. Tras caer en el primer set, Argentina reaccionó con una diferencia arrolladora en el segundo y llevó la final a un dramático shoot-out, donde cerró el 2-1 definitivo.

Con esta consagración, el equipo argentino reafirma su dominio en la disciplina y se ratifica como potencia mundial. Las jugadoras celebraron con euforia el título, que se suma a la serie de logros obtenidos en los últimos años y consolida a las Kamikazes como referentes indiscutidas del beach handball.