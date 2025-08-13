La selección argentina de beach handball ganó el oro en los World Games

China. La selección argentina femenina de beach handball logró el mayor hito de su historia al consagrarse campeona en los World Games desarrollados en Chengdu, China. El equipo dirigido por Leticia Brunati venció en una final electrizante a Alemania, defensoras del título, y conquistó la medalla dorada tras imponerse 2-1 en los shoot-out. Esta consagración representa la primera vez que el equipo femenino argentino alcanza el oro en la competencia y corona un proceso de crecimiento y consolidación internacional.

El partido decisivo enfrentó a dos viejos conocidos: sudamericanas y europeas se reencontraban luego de la última final mundialista (las teutonas ganaron 2-0 en la Isla Pingtan, China). En esta ocasión, fue la selección albiceleste la que celebró la victoria, revirtiendo el antecedente y subiendo a lo más alto del podio.

En la gran final, disputada ante un estadio repleto, las Kamikazes comenzaron en desventaja: Alemania se impuso 20-14 en el primer set tras aprovechar algunos errores y concretar una defensa sólida. Sin embargo, la reacción argentina no tardó en llegar. El segundo parcial mostró la mejor versión de las dirigidas por Brunati, que ajustaron la defensa, aumentaron la intensidad y dominaron por 22-12, igualando el marcador global y llevando el desenlace a los shoot-out.

En la tanda decisiva, el equipo argentino exhibió máxima eficacia y temple. Las Kamikazes anotaron 7 puntos, mientras que las alemanas solo lograron dos, sellando la consagración inédita. Las jugadoras celebraron el oro en la arena de Chengdu, desatando una verdadera euforia en el banco y en la delegación argentina.

La participación albiceleste en estos World Games fue impecable desde la fase de grupos. Argentina integró el Grupo B y cerró con puntaje ideal, venciendo en sets corridos (2-0) a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, el equipo superó 2-0 a Vietnam, volviendo a demostrar solidez y regularidad en su juego colectivo.

En semifinales, las Kamikazes se midieron ante España, reciente campeón europeo. Fue un duelo cerrado que se resolvió en los shoot-out tras repartirse los sets iniciales (20:15, 14:15 y 6:4). Con actuaciones destacadas de Zoe Turnes y Alma Molina, el equipo nacional accedió a la gran final y aseguraba, por tercera vez consecutiva, lugar en el podio.

La definición contra Alemania era una reedición de la última final mundial, pero esta vez la selección argentina logró imponerse utilizando toda su experiencia y contundencia en los momentos clave.

