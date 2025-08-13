Rollers de toda Sudamérica competirán en la costanera carlospacense

Villa Carlos Paz. Este domingo 17 de agosto, la costa del lago San Roque será escenario de la “Activate Roller Maratón”, una competencia que reunirá a más de 400 patinadores de todo el país y de países vecinos como Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Con largada desde el Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz, el evento se desarrollará entre las 8 y las 13 horas, con recorridos de 6K, 12K, 21K y 42K (competitivas) y una prueba participativa de 3K.

El evento culminará con un show de música latina del cantante Gonzalo Sarfatti, a partir de las 14 hs.

La maratón cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno Municipal y promete una jornada deportiva a pura velocidad y destreza sobre ruedas.

Cronograma completo



Sábado 16 de Agosto



15:00 a 19:00 hs – Acreditaciones (Estadio Arena)

16:30 hs – Demo Aggressive (Skate Park)

17:00 hs – Prueba de Pista Guiada

15:00 a 20:00 hs – Prueba de Pista Libre



Domingo 17 de Agosto



07:10 a 07:40 hs – Prueba de Pista

08:00 hs – Largada 42 km

08:01 hs – Largada 21 km

10:00 hs – Largada 12 km

10:01 hs – Largada 6 km

11:00 hs – Largada 3 km adultos

11:01 hs – Largada 3 km niños

11:45 hs – Carrera Sin Límites

12:30 hs – Premiación Podios

13:30 hs – Premiación Copa Activate

14:00 hs – Show Gonzalo Sarfatti