Rollers de toda Sudamérica competirán en la costanera carlospacense
Villa Carlos Paz. Este domingo 17 de agosto, la costa del lago San Roque será escenario de la “Activate Roller Maratón”, una competencia que reunirá a más de 400 patinadores de todo el país y de países vecinos como Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.
Con largada desde el Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz, el evento se desarrollará entre las 8 y las 13 horas, con recorridos de 6K, 12K, 21K y 42K (competitivas) y una prueba participativa de 3K.
El evento culminará con un show de música latina del cantante Gonzalo Sarfatti, a partir de las 14 hs.
La maratón cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Gobierno Municipal y promete una jornada deportiva a pura velocidad y destreza sobre ruedas.
Cronograma completo
Sábado 16 de Agosto
15:00 a 19:00 hs – Acreditaciones (Estadio Arena)
16:30 hs – Demo Aggressive (Skate Park)
17:00 hs – Prueba de Pista Guiada
15:00 a 20:00 hs – Prueba de Pista Libre
Domingo 17 de Agosto
07:10 a 07:40 hs – Prueba de Pista
08:00 hs – Largada 42 km
08:01 hs – Largada 21 km
10:00 hs – Largada 12 km
10:01 hs – Largada 6 km
11:00 hs – Largada 3 km adultos
11:01 hs – Largada 3 km niños
11:45 hs – Carrera Sin Límites
12:30 hs – Premiación Podios
13:30 hs – Premiación Copa Activate
14:00 hs – Show Gonzalo Sarfatti