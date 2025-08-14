Básquet: Club de Pesca venció en el global a Racing

Por la 2ª fecha del Torneo Clausura de Básquetbol “Guillermo Hunicken”, Club de Pesca de Villa Carlos Paz enfrentó a Racing en serie de local y visitante, quedándose con la victoria en el global de todas las categorías, ganando 3 encuentros y cayendo en 2.

El día sábado, jugando como visitantes, ganaron las categorías U13 (77 a 54) y U15 (108 a 50), mientras que la categoría U21 perdió 62 a 103.

Luego, el día martes, como locales, la categoría U17 fue derrotada por 48 a 63, mientras que la Primera venció 70 a 54.

La próxima fecha, Club de Pesca enfrentará a Municipalidad de Córdoba, los días 22 y 23 de agosto.



Liga Cordobesa del Centenario “B”

Por su parte, por la fecha 3 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” - Provincial de Primera, Club de Pesca recibirá mañana desde las 20 hs en su estadio Zisman-Germanetto a Sporting Club de Sampacho.

En tanto, tendrán fecha libre: Minibasquet, U13, U15, U17, U21, U16, U19, Desarrollo.

